Čínske firmy to budú mať v USA ťažké aj po odchode D. Trumpa

Americký prezident Donald Trump zaujal v minulých rokoch voči Číne a čínskym firmám tvrdý prístup. Na čínske produkty uvalil vysoké clá a skomplikoval možnosti čínskych spoločností pôsobiť na americkom, ako aj na ďalších trhoch. Tieto prekážky pre čínske firmy sa však podľa expertov na obchod nezmenia ani v prípade, že by prezidentské voľby prehral a do Bieleho domu by nastúpil Joe Biden.

Hodnota čínskych akvizícií v USA dosiahla minulý rok 1,86 miliardy USD (1,59 miliardy eur). To je iba zlomok v porovnaní s rokom 2016, keď podľa údajov spoločnosti Refinitiv hodnota čínskych akvizícií v Spojených štátoch dosiahla svoje maximum na úrovni 61 miliárd USD.

Priame zahraničné investície Číny v USA dosiahli v tomto roku 4,7 miliardy USD, informovala spoločnosť Rhodium Group. To je o 90 % menej než v roku 2016, koncom ktorého do Bieleho domu nastúpil Donald Trump. Ten začal presadzovať politiku America First (Amerika na prvom mieste) a tvrdo postupovať proti čínskym investíciám, najmä zo strany technologických spoločností. Aj pre Číňanov je stále ťažšie získať pracovné povolenia v USA.

Tento trend môže pokračovať aj v prípade, že do Bieleho domu nastúpi demokrat Biden. Dôvodom je, že aj demokrati sa obávajú zneužívania technologických schopností a zavádzania investorov čínskymi firmami.

"Spojené štáty už nepovažujú Čínu za partnera, ale za nepriateľa a hrozbu...Amerika už nie je priateľskou pôdou pre nič, čo pochádza z Číny," povedal Fred Hu z čínskej investičnej spoločnosti Primavera Capital Group, ktorá investuje do amerických firiem. Ako dodal, je nepravdepodobné, že by sa čínsko-americké vzťahy v najbližšom období zlepšili.