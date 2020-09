Podnikatelia v priemysle nemajú výnimku z karantény pri ceste do Česka

dnes 12:31 -

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) je sklamaná z najnovšieho opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktoré upravuje cestovanie do Česka. Podľa neho na základe výnimiek môžu určité skupiny povolaní vycestovať do Česka na 72 hodín bez toho, aby po návrate absolvovali povinnú karanténu a RT-PCR testy na ochorenie COVID-19. Uviedla to tlačová tajomníčka SOPK Bibiána Gunišová.

SOPK pripomína, že takúto výnimku nemajú všetci podnikatelia pôsobiaci v priemysle, teda tí, ktorí tvoria hodnoty a zdroje potrebné na rozvoj celej spoločnosti, a ktorí sa takto môžu dostať do konkurenčnej nevýhody oproti iným zahraničným subjektom pôsobiacim v Česku.

Gunišová upozornila, že obchodní zástupcovia, technicko-servisní a iní zamestnanci mnohých slovenských firiem totiž vykonávajú služobné cesty do Česka, ktoré trvajú dlhší čas, spravidla až 72 hodín. Povinná karanténa a testovanie im akúkoľvek pracovnú činnosť na území ČR znemožňujú. Tým sa dostávajú do konkurenčnej nevýhody oproti zahraničným partnerom. "Podľa informácií našich členov totiž ich obchodní partneri v zahraničí, ako napríklad obchodní zástupcovia a technici v Poľsku alebo Nemecku, takéto obmedzenia pri pôsobení v Česku nemajú."

SOPK zdôraznila, že z ekonomickej sféry platí výnimka iba pre prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore energetika a priemysel, ktorí nepretržitým spôsobom zabezpečujú strategicky a životne dôležité funkcie štátu, ostatné hospodárske subjekty musia pred každou cestou požiadať o výnimku ÚVZ SR prostredníctvom žiadosti adresovanej členovi vlády.

Riešením tejto situácie je podľa SOPK buď zaradenie osôb pôsobiacich v celom priemysle k ostatným taxatívne vymenovaným subjektom, na ktoré sa vzťahuje výnimka (bod 4. opatrenia), alebo prijatie ďalšej výnimky (v samostatnom bode), v ktorej by boli tieto osoby uvedené.

Gunišová dodala, že SOPK je zároveň pripravená na diskusiu na túto tému s kompetentnými za účasti zástupcov svojich členov podnikajúcich v tejto oblasti.