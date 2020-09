Antikorona opatrenia v oblasti daní sa rušia koncom septembra

dnes 15:01 -

"Cieľom návrhu zákona je aj počas trvania mimoriadnej situácie vytvoriť fikciu o jej ukončení a umožniť daňovým a iným orgánom pokračovať v konaniach prerušených počas obdobia pandémie. Fikcia skončenia obdobia pandémie pre konkrétne opatrenia podľa zákona lex korona je 30. september 2020 preto, že opatrenia sú nastavené v zákone tak, aby plnenia z nich vyplývajúce boli ukončené a realizované najneskôr tri mesiace po skončení obdobia pandémie,“ uviedol rezort financií v schválenom návrhu.

Rezort financií upozornil, že daňové priznania sú dôležitým zdrojom informácií o stave ekonomiky, ako aj o hospodárskom stave jednotlivých podnikov. Ponechanie aplikácie opatrení zákona lex korona o odklade podávania daňových priznaní a zaplatenia daní, a s tým súvisiacich povinností, môže byť podľa ministerstva financií pre daňové subjekty škodlivé tak z krátkodobého, ako aj strednodobého hľadiska. Mohlo by ovplyvniť schopnosť platenia daní v budúcom roku na základe daňových priznaní podaných za dve zdaňovacie obdobia.

Ďalším rizikom by podľa schváleného materiálu bola nemožnosť výpočtu preddavkov pre daňové subjekty, nemožnosť zúčtovania zdravotných odvodov a sociálnych odvodov, či pokles daňovej disciplíny. Mimoriadnym spôsobom by sa mohla komplikovať aj prognóza príjmov do štátneho rozpočtu, pretože sa nepodaním daňových priznaní stráca podstatná informácia o stave a vývoji ekonomiky.