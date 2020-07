Výrobca spotrebného tovaru Procter & Gamble sa vrátil v 4. kvartáli k zisku

dnes 14:31 -

Spoločnosť vo štvrtok oznámila, že za 4. štvrťrok súčasného obchodného roka, čo znamená od apríla do konca júna, zaznamenala zisk 2,8 miliardy USD (2,39 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 1,07 USD. V rovnakom období minulého roka vykázala spoločnosť stratu 5,24 miliardy USD (2,12 USD/akcia). Výraznou mierou sa pod to podpísali odpisy z hodnoty značky Gillette.

Po úprave o mimoriadne položky dosiahol zisk 3,03 miliardy USD (1,16 USD/akcia). Spoločnosť tak prekonala očakávania trhov, ktoré počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 1,01 USD.

Tržby dosiahli 17,7 miliardy USD oproti 17,09 miliardy USD v rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka. Prispel k tomu zvýšený dopyt po pracích práškoch Tide a čistiacich prostriedkoch značky Mr. Clean v dôsledku koronakrízy. Aj v tomto prípade to znamená prekonanie očakávaní, keďže analytici počítali s tržbami na úrovni 16,97 miliardy USD.