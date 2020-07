Francúzska vláda prehodnotí výstavbu 4. terminálu na letisku Charlesa de Gaulla

dnes 12:16 -

Francúzska vláda prehodnotí plány na vybudovanie štvrtého terminálu na letisku Charlesa de Gaulla v Paríži v dôsledku koronakrízy. Vyhlásil to v utorok minister dopravy Jean-Baptiste Djebbari pre rozhlasovú stanicu Europe 1. Podľa neho plánovaný projekt, ktorý by mal do roku 2030 zvýšiť počet cestujúcich o ďalších 40 miliónov, pravdepodobne nie je v súčasnej situácii opodstatnený.

Djebbari tiež uviedol, že francúzske letiská budú stále potrebovať investície do modernizácie a budú musieť zabezpečiť, že nové typy lietadiel, ako napríklad lietadlá na vodíkový pohon, na nich budú môcť pristáť.

Pandémia nového koronavírusu zvlášť tvrdo zasiahla leteckú dopravu. Vlády na celom svete zaviedli cestovné obmedzenia, ktoré viedli k uzemneniu lietadiel. A hoci už letecká doprava ožíva, ani zďaleka nedosahuje predchádzajúcu kapacitu, pričom vzhľadom na rastúci počet nových prípadov nákazy je jasné, že v najbližšej budúcnosti sa na úroveň pred krízou nevráti.