Obavy z koronavírusu a napätia medzi USA a Čínou: Ceny zlata ďalej rástli na nové maximá, analytici očakávajú aj 2000 dolárov za uncu

Zdroj: CNBC

Foto: getty images

dnes 9:47 -

Zlato sa dotklo rekordných úrovní aj z pretrvávajúcich obáv z problémov, ako je pandémia koronavírusu či napätie medzi USA a Čínou. Futures na zlato o 1,54 % na 1 926,70 dolárov. Spotová cena zlata sa počas obchodovania v Ázii v pondelok zvýšila o viac ako 1 % na 1930,48 USD (1663,06 eura) za uncu (31,1 gramu). Analytici predpovedajú, že čoskoro by mohlo prekonať hranicu 2000 USD.

„Negatívny vzťah medzi dlhodobými reálnymi výnosmi amerických dlhopisov a zlatými futures sa dlhodobo držal pomerne dobre. Keď sa dlhodobé americké reálne výnosy zvyšujú, zlato je v porovnaní s americkými cennými papiermi menej atraktívne, pretože zlato nemá schopnosť zarábať,“ povedal Vivek Dhar z Commonwealth Bank of Australia. „Pokles reálnych výnosov desaťročných amerických dlhopisov je spôsobený predovšetkým zvýšením inflačných očakávaní,“ dodal.

Johan Jooste z Global CIO Office pre CNBC uviedol, že ak investori až teraz vstúpia na trh so zlatom, môže ich postihnúť „hrozný pocit, že niečo nestihli. Mali by ste zlato kupovať pri poklese, ale to je dnes ťažké, pretože... pravdepodobne ste to už trošku znmeškali," uviedol Jooste.

Joshua Rotbart z J. Rotbart & Co., predpovedá, že ceny zlata budú do konca roka stúpať nad 2000 dolárov. "Investori sú nervózni, obávajú sa, že rastie faktor strachu a ponáhľajú sa kupovať zlato. Pri súčasných podmienkach uvoľnenej menovej a fiškálnej politiky, globálnej recesii, už nezamestnanosť vlády nemôžu mať pod kontrolou. Myslím, že ceny zlata smerujú k hranici 2000 dolárov, “povedal Rotbart.

Podľa Nikolasa Panigirtzogloua z JPMorgan sú za súčasnou rally retailoví investori a nákupy ETF spojených s fyzickým zlatom, čo je nástroj ktorý retailovými investormi počas ostatných týždňov prudko rástol. Tabuľka ukazuje ročný tok do ETF fyzického zlata v metrických tonách.







Ceny drahého kovu sa dali do pohybu po tom, čo sa opäť objavilo napätie medzi Washingtonom a Pekingom. Čína v piatok oznámila, že nariadila Spojeným štátom zatvoriť svoj konzulát v Čcheng-tu, keďže USA požadujú zatvorenie čínskeho veľvyslanectva v Houstone. Zároveň celosvetovo stúpa počet prípadov koronavírusu, ktorým už bolo infikovaný viac ako 16 miliónov ľudí na celom svete, pričom podľa údajov zhromaždených Univerzitou Johna Hopkinsa, približne štvrtina z tohto počtu je v USA.



Minulý týždeň skočilo zlato na deväťročné maximum, keď vedúci predstavitelia Európskej únie dosiahli dohodu o zavedení bezprecedentného stimulačného balíka vo výške 2 biliónov dolárov. Analytici tvrdia, že balík pravdepodobne bude tlačiť reálne sadzby ešte nižšie, čo zároveň pomôže zlatu rásť.