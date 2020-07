On-line terminál zjednoduší nákupy na jedno kliknutie

Zdroj: mastercard

Foto: getty images

dnes 8:56 -

E-commerce sa po celom svete teší rastúcemu záujmu zákazníkov, ktorým umožňuje vybrať si nielen to, kde bezpečne a rýchlo nakúpia, ale aj akú platformu na to použijú. Neraz ide o časovo náročné zadávanie platobných a osobných údajov. To sa má zmeniť.



Aby bolo platenie on-line nákupov jednoduché a konzistentné bez ohľadu na použitý digitálny kanál či platobnú kartu, firmy American Express, Discover, Mastercard a Visa oznámili začiatok technickej prípravy rozšírenia on-line platieb na jeden klik (Click to Pay). Toto pokročilé digitálne riešenie je alternatívou jednotnej podoby platby v kamenných obchodoch, kde je jeden platobný terminál schopný prijímať platby ľubovoľnou platobnou kartou.



Snahou zúčastnených firiem je dosiahnuť univerzálne použitie a poskytnúť spotrebiteľom možnosť platiť svoje nákupy v akomkoľvek online obchode jednoducho a bez ohľadu na použitý platobný systém. Z pohľadu predajcov toto riešenie zamedzuje možným komplikáciám pri nákupoch či pri zasielaní finančných darov v on-line prostredí, kde bolo doteraz pre zrealizovanie platby nutné zadať platobnú kartu ručne. Obchodníkom bude stačiť jediné platobné tlačidlo (virtuálny terminál) pre viac značiek kariet a to pre spotrebiteľa znamená jednoduchšiu a plynulejšiu platbu.

Aby bolo možné nové riešenie podporujúce všetky zúčastnené platobné systémy rýchlo rozšíriť medzi ďalších obchodníkov, spolupracujú menované spoločnosti na ich zavedení s poskytovateľmi platobných služieb a platobných brán aj s vydavateľmi platobných kariet.