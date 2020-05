Snívate o návšteve Japonska? Vláda by mohla zaplatiť polovicu vašich výdavkov na cestovanie

Zdroj: TheMindUnleashed

Foto: SITA/AP

dnes 10:55 -

Bezpochyby jednou z najúžasnejších turistických destinácií, kde sa spája oslnivá kombinácia starodávnej kultúry a ohromujúcej modernosti, je Japonsko.

Aby bola krajina pre turistov ešte atraktívnejšia, japonskí predstavitelia údajne uvažujú o pláne, v ktorom by sa vláda zaviazala zaplatiť polovicu cestovných výdavkov zahraničných cestujúcich do krajiny vychádzajúceho slnka. Tento plán je však iba návrhom - aspoň v súčasnosti.

Keď pandémia koronavírusu začiatkom tohto roka prerástla do globálneho problému, cestovný ruch bol prvou vážnejšie zasiahnutou oblasťou. Japonsko tento rok v apríli navštívilo iba 2 900 turistov, uviedli japonské noviny The Mainichi, medziročne je to prudký a obrovský pokles, z 2 926 685 ľudí, ktorí navštívili túto krajinu vlani v apríli. Na celoštátnej úrovni zaznamenala krajina v cestovnom ruchu ohromujúci medziročný pokles o 99,9 %. Aby sa predišlo pokračovaniu brutálneho kolapsu cestovného ruchu, japonská vláda teraz zvažuje dať zelenú fondu 1,35 bilióna jenov (viac ako 12,5 miliárd USD), aby prilákala zahraničných návštevníkov. Šéf japonskej agentúry cestovného ruchu Hiroshi Tabata uviedol, že schéma by sa mohla do života uviesť čo najskôr v júli, ak by infekcia COVID-19 naďalej ustupovala.

Podrobnosti plánu zostávajú nejasné, či by šlo o letenky, alebo určité kategórie hotelov a ubytovania.

Japonsko v súčasnosti čelí najnižšiemu počtu návštevníkov zo zahraničia od roku 1964. Jar je zvyčajne jednou z najobľúbenejších turistických sezón krajiny, najmä preto, že je to obdobie kvitnutia čerešní, kvitnúce stromy v okolí Tokia, Kjóta a Mt. Fuji priťahujú tisíce pozorovateľov. Japonsko okrem toho zakázalo vstup cestujúcim z približne 100 krajín. Medzi inými aj turistom z Číny, čo je jeden z hlavných japonských turistických trhov, ktorý v zime zaznamenal rekordné maximá v dôsledku otepľovania medziľudských vzťahov medzi Číňanmi a Japoncami. Aby toho nebolo málo, Japonsko bolo tiež nútené odložiť nadchádzajúce letné olympijské hry 2020, ktoré sa mali uskutočniť v Tokiu. Dočasne boli zatvorené aj ďalšie pamiatky a atrakcie krajiny, medzi ktoré patria Tokio Disneyland, Tokio DisneySea, Universal Studios Japan a množstvo múzeí, festivalov a iných hromadných podujatí.





V piatok boli v hlavnom meste hlásené iba tri nové infekcie koronavírusom, čo je najnižšie číslo od vyhlásenia mimoriadneho stavu vládou v apríli. Takže zatiaľ čo Japonsko ešte stále nie je úplne mimo nebezpečenstva, ako je tomu postupne vo väčšine zvyšku sveta, zdá sa, že plánovaná podpora na zníženie cestovných výdavkov na polovicu pre turistov je ešte v nedohľadne. Koniec koncov, počkať si na neoceniteľnú scenériu japonských dedín, brilantnú prírodnú krásu hôr a ostrovov tejto krajiny alebo nenahraditeľnú chuť pravej japonskej kuchyne, sa určite oplatí. Stále je tu šanca, že by ste to všetko dokázali zažiť lacnejšie.