Najlepší mesiac od roku 1987. Týždeň vo svete

dnes 10:26

Hlad po rizikových aktívach

Americké akcie reprezentované najsledovanejším indexom sveta S&P 500 zaznamenali aprílovým posilnením o vyše 12 % tretí najlepší mesiac od 2. svetovej vojny. Od marcového dna posilnili o približne 20 %. Opäť sa dostali do býčieho trhu, a to aj napriek hrozivým dátam z ekonomiky. Obrat sentimentu možno vysvetliť dosiahnutím vrcholu epidemiologických kriviek vo viacerých krajinách, čo umožnilo postupne otvárať jednotlivé ekonomiky. Prispela k tomu aj masívna pomoc vlád a centrálnych bánk, pričom svoju úlohu zohralo aj využitie poklesu akcií na lacnejší nákup. História poukazuje na pokračovanie akciovej rely po dosiahnutí mesačného výnosu, ktorý prevýšil jednociferné hodnoty. Priemerný výnos v ročnom horizonte predstavuje vyše 13 %.

Banky môžu ECB vrátiť menej

Výkon ekonomiky eurozóny poklesol v prvom kvartáli medziročne o 3,8 %, čo predstavuje najhorší výsledok od jej vzniku. Zverejnený odhad Eurostatu je však len predzvesťou toho, čo ešte len príde. ECB predpokladá prepad ekonomiky eurozóny v tomto roku od 5 – 12 %, čomu zodpovedá rozsah prijatých stimulačných opatrení. V rámci programu dlhodobých cielených refinančných operácií (TLTRO III) môže úroková sadzba pre úvery bankám dosiahnuť až -1 %. Atraktívne podmienky ponúka aj nový program pandemických repo operácií (PELTRO) so splatnosťou až do 16 mesiacov za úrok -0,25 %. Celková pomoc ECB pre banky dosahuje 3 bil. eur, ktoré majú rozhýbať hospodárstvo eurozóny.

Technológie a online víťazmi koronakrízy

Výsledková sezóna spoločností za prvý kvartál sa prehupla do druhej polovice. Darí sa najmä technologickým firmám so silnou hotovostnou rezervou, komunikačnému sektoru ťažiacemu z rozšírenia online priestoru a tradične defenzívnemu zdravotníctvu. Očakávania trhov sú nastavené na medziročný pokles ziskovosti amerických firiem o 13 %. Pred vypuknutím pandémie dosahovali rast vyše 6 %. Keďže absentuje slovná indikácia očakávaní viacerých firiem kvôli turbulentnému prostrediu, sťažuje sa formovanie konsenzu pre druhý kvartál. Trh v ňom očakáva pokles o vyše 30 %. Korporátne zisky by mali rásť najskôr až v budúcom roku pri postupnom oživení ekonomiky a pri nízkej porovnávacej základni. Akciový trh zatiaľ vidí budúcnosť ružovými okuliarmi, veriac v rýchle oživenie ekonomiky v tvare písmena „V“.

