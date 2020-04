3 brzdy nádychu ekonomiky po porazení pandémie

Zdroj: natixis

Brzda č. 1: Korporátny sektor

Padlo rozhodnutie, že firmy sa môžu počas súčasnej krízy viac zadlžiť a to by sa mohlo prejaviť na ich ochote investovať. Vlády sa snažia zabrániť bankrotom firiem vyvolaným prepadom ekonomiky a dopytu a teda spoločnostiam garantujú úvery a poskytujú pôžičky. To ale znamená, že až kríza poľaví, korporátny sektor bude zadlženejší ako pred ňou. To sa podľa analytikov banky Natixis prejaví nižšou ochotou investovať a vytvárať pracovné miesta tak, ako tomu bolo aj po ostatnej kríze.

Brzda č. 2: Spotreba domácností

Domácnosti sú teraz podľa Natixis nútené šetriť, pretože mnoho obchodov zostalo zatvorených. Nebezpečenstvo však spočíva v tom, že domácnosti nemusia súčasné úspory zmeniť v pokrízový nákupný ošiaľ, ale namiesto toho sa rozhodnú, že správnou reakciou na aktuálnu ekonomickú situáciu sú vyššie úspory. Spolu s útlmom investícií by tak kvôli obavám domácností mohlo dôjsť aj k útlmu spotreby.

Brzda č.3: Dlh periférie eurozóny

Rastú rizikové spready na trhu vládnych obligácií aj napriek tomu, že ECB nakupuje vládne obligácie a výsledkom je negatívny tlak na hospodárstvo takto postihnutých krajín. K tomu sa pridáva prepad medzinárodného obchodu, ktorý je podľa ekonómov banky daný jednak krízou niektorých rozvíjajúcich sa ekonomík a tiež poklesom globálneho dopytu po tovare dlhodobej spotreby.

Summa summarum, dlhodobejší pokles investícií a spotreby domácností spolu s problémami v medzinárodnom obchode a tlaky na periférii eurozóny by mohli brániť tomu, aby ekonomika po opadnutí pandémie prešla oživením. Podľa Natixis sa dá tomu vyhnúť zdieľaním záväzkov krajín eurozóny, ktoré by pomohlo znížiť rizikové spready. Pomôcť by mohli aj opatrenia namierené proti zániku pracovných miest, ktoré by pozitívne pôsobili na sentiment domácností aj firiem.