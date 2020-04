Bájny tvor menom inflácia: Covid-19 by ho mohol konečne vyduriť z úkrytu

Zdroj: The Economist

Vysoká miera inflácie sa zdala byť neoddeliteľnou súčasťou ekonomického prostredia v 70-tych rokoch 20. storočia. Ale zmeny politiky a štruktúry globálnej ekonomiky, odvtedy spôsobili štyri desaťročia čoraz pokojnejšieho rastu cien. Ako dnes karanténa vedie k zatváraniu obchodov a prázdnym regálom v supermarketoch, niektorí ekonómovia sa obávajú nevítaného návratu inflácie. Budúcnosť je dnes zahalená väčšou neistotou než kedykoľvek predtým a zdá sa, že inflácia svoju hlavu pravdepodobne nevztýči. Minimálne dovtedy nie, kým sa globálny boj s Covid-19 neskončí.

Obavy z prudko rastúcich cien začínajú pozorovaním toho, ako opatrenia proti koronavírusu potláčajú výrobu. Zjednodušene povedané, inflácia je dôsledkom toho, že je príliš málo tovaru a príliš veľa peňazí. V súčasnosti sa množina tovarov a služieb, ktoré je možné zakúpiť, zmenšuje. Mnoho odvetví služieb bolo odstavených. Pracovníci zapojení do logistických operácií pre e-shopy, ako sú Amazon a Instacart, začali štrajkovať a požadujú vyššie mzdy a bezpečnejšie pracovné podmienky. Ak sa prerušenie dodávok odrazí aj do nedostatku priamo v obchodoch, môžu prísť vyššie ceny.





Ďalším potenciálnym zdrojom inflácie sú masívne stimulačné programy. Vlády po celom svete sa zadlžujú kvôli financovaniu programov podpory firiem a pracovníkov. Centrálne banky zaplavujú ekonomiky novo vytvorenými peniazmi. Za posledný mesiac sa súvaha Európskej centrálnej banky rozrástla o 550 mld. eur, teda takmer o 12 %. Experti Morgan Stanley odhadujú, že Fed, Európska centrálna banka (ECB), Bank of Japan (BoJ) a Bank of England (BoE) zvýšia svoje bilancie celkovo o 6,8 bilióna USD. Počas globálnej finančnej krízy ale tlačenie peňazí rýchlu infláciu nevyvolalo. Napriek tomu spolu s kolapsom ponuky môže viesť k očakávaniu prudkého rastu cien.

Ceny niektorých tovarov a služieb by sa mohli skutočne prudko zvýšiť v čase, keď sú ekonomiky zablokované. Napríklad ceny vybraného zdravotníckeho vybavenia v Amerike údajne vzrástli, pretože o tieto vzácne zásoby bojujú štáty medzi sebou. Ale široké a trvalé zvyšovanie cenových hladín, spojené so zrýchľujúcou sa infláciou, však v krátkodobom horizonte pravdepodobne nepríde. Karanténa podkopala nielen ponuku, ale aj schopnosť pracovníkov zarábať a utrácať. Uzavretie reštaurácií znamená obmedzenie potravinárskych služieb, ale tiež znamená, že vyhodení čašníci a personál nemá žiaden príjem. A za určitých okolností môže byť pokles dopytu väčší ako pokles ponuky, čo je zdroj deflačného a ​​nie inflačného tlaku.

Ak sa niektoré odvetvia hospodárstva úplne zastavia, dotknutí pracovníci dramaticky obmedzia svoje výdavky. Tento pokles by mohli vyvážiť výdavky iných pracovníkov, ale iba ak tovary a služby, ktoré možno stále vyrábať, sú náhradou za tie, ktoré sa vyrábať nemôžu. Náhly pokles výdavkov spotrebiteľov za letenky alebo hotelové rezervácie pravdepodobne nebude kompenzovaný napríklad nákupom softvéru pre prácu na diaľku. V prípade, že náhrady neexistujú, zažíva ekonomika "keynesiánsky šok ponuky", kde dopyt klesá viac ako ponuka. Spotreba bude v budúcnosti oveľa cennejšia, keď tovar a služby, ktoré dnes nemožno získať, budú znovu k dispozícii. Má teda zmysel míňať menej teraz a viac neskôr.





Dostupné údaje naznačujú, že menej tovaru ide skutočne ruka v ruke s ešte menšími výdavkami. V marci sa ročná inflácia spotrebiteľských cien v USA aj v eurozóne v porovnaní s februárom spomalila. Veľkú úlohu v tom zohrávali klesajúce ceny energií. Ale spomalila aj jadrová inflácia, očistená o ceny potravín a energií. Miera inflačných očakávaní na finančnom trhu naznačuje, že pokles nie je jednorazový. Očakávania priemernej ročnej inflácie v Amerike v budúcom desaťročí, vypočítaná Fedom v Clevelande, klesla z 1,7 % v januári na 1,2 % v apríli.

Tieto očakávania by sa mohla pri otváraní ekonomík zmeniť. Znovu zamestnaní pracovníci by mohli začať míňať vysoký podiel svojich príjmov. Dopyt tých, ktorých príjmy neboli ovplyvnené karanténou, by mohla zahltiť pomaly sa zotavujúca sa ponuka. Dezinflačné tlaky však zostanú. V bohatých ekonomikách tvoria služby polovicu alebo viac spotrebných košov používaných na výpočet inflácie spotrebiteľských cien. Kým sa obavy z vírusovej nákazy nestratia, mnoho firiem by mohlo mať problém prilákať nových zákazníkov a budú tak nútené ponúknuť veľké zľavy. Technológie získané počas karantény by mohli spoločnostiam umožniť obslúžiť viac zákazníkov, bez verbovania nových pracovníkov, a o to viac pridajú na strane ponuky ako dopytu.

Inflačné účinky sa pravdepodobne prejavia v momente, keď sa podarí vírus potlačiť. Kríza by mohla oslabiť štrukturálne sily tlmiace dopyt. Zoberme si napríklad nerovnosť, ktorá sústreďuje príjem do rúk sporivých bohatých. Veľkorysejšie postpandemické záchranné siete, alebo progresívne dane prijaté na splatenie veľkých vládnych dlhov, by mohli presmerovať príjem na viac utrácajúceho spotrebiteľa, čo by vytvorilo inflačný tlak. Rovnako tak môže dôjsť k zmene postojov pri tvorbe politiky. Hospodárska trauma z počiatku 21. storočia môže prinútiť vlády a centrálne banky, aby uprednostňovali vysoký hospodársky rast a nízku nezamestnanosť pred nízkou a stabilnou infláciou, ako tomu bolo po druhej svetovej vojne.



Nie je isté, že sa po Covid-19 inflácia vráti. Ale jej opätovný príchod, sa zdá byť už menej bájny.