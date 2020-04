V. Remišová:V ďalšom období si musí Slovensko obhájiť záujmy pred EK

dnes 12:46 -

V ďalšom období si musí Slovensko obhájiť svoje záujmy pred Európskou komisiou (EK). V aktuálne prebiehajúcich rokovaniach o európskom rozpočte sú totiž snahy o znižovanie Kohézneho fondu, z ktorého sa čerpajú prostriedky na obnovenie infraštruktúry, teda ciest, nemocníc a tak ďalej. Uviedla to podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) v nedeľu v relácii televízie TA3 V politike.

Slovensko však podľa vicepremiérky tieto prostriedky z Kohézneho fondu na rozdiel od krajín, ako sú Poľsko či Maďarsko, ktoré sú „trochu inde“, potrebuje, pretože infraštruktúra je značne zanedbaná. „Tieto krajiny si za tie roky, čo mali eurofondy, infraštruktúru budovali,“ dodala Remišová.

„My potrebujeme momentálne pokračovať v investíciách do infraštruktúry, hoci EK hovorí, že má trochu iné priority, ako by sme potrebovali my na Slovensku,“ vysvetlila vicepremiérka. Ako dodala, Slovensko teraz musí byť asertívne a obhájiť si svoje priority. „Pretože tu máme menej rozvinuté regióny a potrebujeme stále peniaze na infraštruktúru,“ dodala Remišová.

Na margo výjazdových rokovaní vlády a „rozdávačiek“ peňazí menej rozvinutým regiónom vicepremiérka kritizovala, že toto rozdávanie bývalej vládnej garnitúry bolo podmienené „politickým tričkom“, čo chce súčasný kabinet eliminovať. „Toto predsa nie je regionálny rozvoj, toto je hlúpe politické rozdávanie spriazneným ľuďom,“ uviedla Remišová.

Eurofondy sú tu podľa nej práve na to, aby vyrovnávali regionálne rozdiely. Slovensko má stále veľa menej rozvinutých regiónov. „A preto potrebujeme, aby EK presmerovala peniaze práve do týchto oblastí,“ uzavrela Remišová s tým, že chápe aj záujmy členských krajín, ktoré sú „čistými platcami“ a chceli by nastaviť rozpočtové priority inak.