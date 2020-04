Zatvorené hranice: Jarný firn bez más lyžiarov, letné dovolenky mimo tradičných destinácií

Zdroj: HOR;TASR

Podľa správy portálu verejnoprávnej orf.at sa kvôli karanténnym opatreniam oproti predošlej sezóne v Rakúsku lyžovalo o 8,1 milióna ľudí menej a súčasne zaznamenalo o 7,4 miliónov menej ubytovaní.

Náš západný sused je tretím najobľúbenejším štátom pre lyžiarov. Podľa portálu mediankraft.at sú Rakúšania v tesnom závese za USA a Francúzskom, čo sa týka počtu hostí na zjazdovkách ich hôr (zaujímavosťou je, že na 4. mieste sú Japonci a až po nich Švajčiari). Zároveň je Rakúsko celkovo majstrom v turistike a podľa údajov Rakúskej obchodnej komory WKO sa v zime 2019/2020 vďaka lanovkám a vlekom v Alpských strediskách prepravilo 590 miliónov osôb. V sezóne 2018/2019 to bolo 599 miliónov osôb. Tento pokles znamená o 250 miliónov eur menej na tržbách za lístky, ktoré by lanové dráhy a vleky dosiahli pri plnom priebehu sezóny, nebyť Covidu19.







Najviac postihnuté je Tirolsko, kde je viac ako polovica lanoviek a vlekov a v niektorých strediskách sezóna zvykne pokračovať aj po veľkonočných sviatkoch. Zväz prevádzkovateľov lanoviek bude od Rakúskej vlády požadovať záchranný program, pretože hrozí platobná neschopnosť prevádzkovateľov v celej oblasti. Jednou z požiadaviek bude aj vypracovanie pravidiel pre letnú sezónu, podľa ktorých by bolo možné v kabínkach lanoviek prevážať turistov a zároveň dbať o hygienické predpisy.





Vyše 17 000 pracovných miest v odbore lanových dráh a ďalších takmer 130 000 pracovných miest v nadväzujúcich službách, je opatreniami na ochranu zdravia dnes ohrozených. Pre ekonomiku Rakúska znamenajú turisti, ktorí prídu za lyžiarskymi zážitkami, príjmy okolo 11,2 miliárd eur ročne. Podľa meraní WKO sa každý hosť na lyžiarskych svahoch „zbaví“ v priemere 100 eur denne a ak sa počas svojho lyžovania aj ubytuje, dosiahne táto čiastka v priemere výšku 166 eur.

Podľa informácií zo stránky rnd.de sú rakúske strediská a turistické centrá teraz v plnom prúde príprav na letnú sezónu, ktorá bude vzhľadom na výpadok tržieb zo zimy veľmi dôležitá. Tirolsko má v lete až 55 % hostí z Nemecka a domáci hostia tvoria len 10 %. Hlasy hotelierov boli vypočuté a ministerka pre cestovný ruch Elisabeth Kostingerová avizuje rokovania s nemeckou protistranou o úprave režimu na hranici Nemecka a Rakúska. Podľa týchto informácií má Rakúsko záujem o otvorenie vstupu pre nemeckých turistov ak to vývoj počtu infikovaných v oboch krajinách dovolí.





Na druhej strane však minister zahraničných vecí Nemecka, Heiko Maas, v rozhovore pre rnd.de vyjadril, že celosvetové varovanie pre nemeckých občanov pri cestách za hranice bude zrejme platiť dlhší čas a nie je možné povedať, kedy bude odvolané. Letné dovolenky v klasických destináciách nemeckých turistov ako Španielsko, Taliansko či Turecko sú podľa ministerstva zahraničia v lete 2020 nepravdepodobné. Návrh ministerstva je usporiadať celoeurópske hlasovanie o formách a spôsobe otvárania hraníc pred letnou sezónou. Rakúsky kurier.at píše tež, že Nemeckí turisti majú zachrániť hotelierov v Rakúsku. Odborníci z hotelovej branže v Rakúsku však vravia, že Nemecko nie je jedinou partnerskou krajinou pre letnú turistiku v Rakúsku. Až 75 % letných prenocovaní majú na svedomí zahraniční hostia zo zahraničia. Ak by sa nemali otvoriť hranice, situácia v odvetví sa bude ďalej zhoršovať. Veď aj takmer polovica zamestnancov v cestovnom ruchu v Rakúsku je zo zahraničia.

Podľa vyjadrenia zástupcu Zväzu rakúskych hotelov, Martina Stanitsa, sa pri úplnom prepade ubytovaní v lete všetci sústredia na ďalšiu zimnú sezónu. Ale ani plná vyťaženosť v zime 2020/2021 nedokáže vytvoriť toľko príjmov, ktoré pokryjú odložené splátky úverov a leasingu celej hotelovej branže.







Prevádzkovateľ najväčších lyžiarskych stredísk na Slovensku, Tatry Mountain Resorts (TMR) v marci uviedol, že zatiaľ očakáva dopad súčasnej situácie na tržby maximálne vo výške cca 7-8 milióna eur. Posledné celoročné tržby predstavovali 127,6 mil. eur, negatívny efekt by teda predstavoval približne 7 %. Dôvodom relatívne obmedzeného dopadu je, že uzavretie horských stredísk a hotelov prišlo v závere zimnej sezóny a dopadá hlavne do jarného obdobia, kedy sú tržby tradične nízke a kedy je podľa TMR už celý rad hotelov aj za normálnych okolností zavretých. Podstatné bude, ako budú vyzerať ďalšie obmedzenia a aké bude správanie spotrebiteľov s príchodom letnej sezóny, ktorá pre TMR začína približne v prvej polovici júna.

Výpadok tržieb v službách cestovného ruchu sa podľa Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) nedá nahradiť. "V tomto prípade nie je možné tvrdiť, že pôjde o odloženú spotrebu. Hotely a reštaurácie predávajú služby, ktoré nemajú komu poskytovať. Nemožno očakávať, že po skončení opatrení budú ľudia vo zvýšenej miere využívať služby reštaurácií, hotelov či iných služieb cestovného ruchu. Práve naopak, očakáva sa pomalý nábeh dopytu," upozornil prezident AHRS Tomáš Ondrčka.





Podľa prieskumov AHRS, očakávaný výpadok v tržbách za ubytovacie a stravovacie služby bude v porovnaní s rokom 2019 až 52 %. Vo finančnom vyjadrení to znamená prepad tržieb o viac ako 566 miliónov eur. Priamo ohrozených je tak až 63 % zamestnancov v ubytovacích a stravovacích službách, čo znamená takmer 68 000 pracovníkov.

Asociácia predpokladá, že v tomto roku bude zaznamenaný pokles dopytu zo strany domácich návštevníkov o 50 % a v prípade zahraničných návštevníkov o takmer 60 %. V porovnaní s rokom 2019 to bude predstavovať pokles o takmer 9,5 milióna prenocovaní.



Taliansko zaznamenalo najväčší pokles výdavkov z turistického ruchu, v marci medziročný pokles dosiahol 96 %. Obsadenosť hotelov v Taliansku klesla na 4 %, čo je najnižšia úroveň v histórii. Prenocovania v hoteloch v Španielsku sa v marci medziročne znížili o 61 % na 8,3 milióna, čo je tiež rekordné minimum podľa španielskeho Národného štatistického inštitútu. V apríli bude toto číslo pravdepodobne oveľa bližšie k nule, pretože takmer všetky španielske hotely a ubytovacie kapacity sú od 26. marca zatvorené. Španielska ministerka práce Yolanda Diazová vo vyhlásení tento týždeň uviedla, že tento sektor sa do normálu nevráti do konca roka. Väčšina cestovných kancelárií si je vedomá, že letná sezóna je nadobro stratená.

„Strach z cestovania bude pravdepodobne trvať dlhšie ako samotná pandémia. Po zrušení opatrení na zablokovanie je ťažké očakávať okamžité oživenie cestovného ruchu,“ povedal Steven Trypsteen, ekonóm holandskej banky ING. Dopad bude pravdepodobne obzvlášť brutálny pre juhoeurópske ekonomiky veľmi závislé od cestovného ruchu. V Španielsku predstavuje tento sektor 15 % HDP, v Taliansku je to 13 % v Portugalsku 18 % a v Grécku 21 %. Existuje veľa regiónov, ako sú napríklad Kanárske ostrovy v Španielsku, v ktorých cestovný ruch predstavuje jednu tretinu alebo viac miestneho hospodárstva. V rámci týchto regiónov v južnej Európe existujú tisíce miest a obcí, ktoré sú takmer úplne závislé od cestovného ruchu, pokiaľ ide o pracovné miesta a príjmy.





Aby toho nebolo málo, tieto krajiny majú jedny z najvyšších úrovní verejného dlhu na svete. V absolútnom vyjadrení má Taliansko druhú najvyššiu úroveň verejného dlhu v Európe - 2,44 bilióna eur, čo zodpovedá 138 % HDP. Pomer portugalského verejného dlhu k HDP je 122 %, v Španielsku je to 95,5 % a v Grécku 176 %. Podľa predpovedi MMF v tomto roku klesne HDP o 9,1 % v prípade Talianska, 10 % v prípade Grécka a 8 % v prípade Španielska a so zvýšením vládnych výdavkov v nasledujúcich mesiacoch je tu pravdepodobnosť, že sa tieto pomery verejného dlhu ešte zvýšia.



Bez priamej pomoci by sa cestovný ruch mohol tento rok prepadnúť až o 70 %, upozorňuje komisár EÚ pre vnútorný trh Thierry Breton. Keď sa vedúci predstavitelia EÚ konečne dohodnú na balíku pomoci, chce, aby sa odvetvie cestovného ruchu dostalo ako prvé k peniazom. Najväčšia hotelová skupina v Európe, spoločnosť Accor uviedla, že jej tržby v prvom štvrťroku klesli o 17 % na 768 miliónov eur. Výsledky budú pravdepodobne oveľa horšie v apríli a máji, vzhľadom na to, že 92 ekonomík z celkového počtu 112 svetových trhov, kde skupina pôsobí, majú určitú formu blokády.





Turisti si budú musieť zvyknúť na úplne nový spôsob cestovania, všetko, čo sa týka dovoleniek, si bude vyžadovať prepracovanie. Niektoré španielske hotelové skupiny naliehajú na vládu, aby uľahčila mobilitu vystavením pasu imunity, ktorým sa držiteľ preukáže, či už trpel na Covid-19 alebo nie. Bude si to však vyžadovať čas a nastoľuje to množstvo praktických, právnych a etických otázok. Prichádzajúci návštevníci môžu byť vyzvaní, aby si do svojich mobilných telefónov nainštalovali aplikáciu, ktorá umožní úradom sledovať každý ich pohyb. To by ale znamenalo neustále sledovanie a kontroly počas dovolenky. Na druhej strane, miestni obyvatelia miest ako je Barcelona a Palma de Mallorca, môžu konečne dostať to, po čom tak túžili: mesto, ktoré je úplne prispôsobené zahraničným turistom. Ale mohli by tiež skončiť omnoho horšie. Ak sa vírus vráti, keď sa obmedzenia zmiernia, bude si to vyžadovať ďalšiu izoláciu. Alebo ak sa turisti s obmedzenými finančnými prostriedkami rozhodnú pre dovolenku doma, do pár mesiacov najrýchlejšie rastúce hospodárske odvetvie v regióne bude na tom ešte horšie, než čoho sa v súčasnosti obáva.