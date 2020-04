Byť taký, ako oni: Prečo nepatrím k úspešným investorom aj ja?

Zdroj: Bloomberg

Chceli by ste generovať 40 % ročný výnos počas troch desaťročí? Vybudovať firmu, ktorá spravuje miliardy dolárov a ktorej závidí celé odvetvie? Chceli by ste mať taký veľký vplyv, že vaši kolegovia, za predpokladu, že vôbec nejakých máte, prechovávajú takú úctu voči vám, že sa boja s vami diskutovať v médiách? Znie to skvele, však?

Zabudnite na to. Jim Simons, kvantový fanúšik, ktorý do Renaissance Technologies zabudoval tímy počítačových vedcov a matematických géniov, je mimoriadnym talentom, ktorý sa objaví raz za život. Áno, medializované správy hovoria o tom, že Simonsov fond dosiahol návratnosť šialených 40 % ročne. Tento rok, vlajkový fond spoločnosti Medallion, dosiahol rast až 24 % po odpočítaní nákladov. Pred odpočítaní poplatkov, v období konoravírusovej krízy, si fond pripísal 39 %. Ale tu jedna dôležitá vec. Vy nie ste Jim Simons.





A čo Pershing Square Capital Management LP, ktorú vedie Bill Ackman? Pokiaľ ide o vplyv koronavírusu, Ackman zaistil akciové pozície fondu nákupom swapov na úverové zlyhanie pre rôzne investičné stupne a vysoko výnosové indexy. Keď trhy poklesli o 35 %, obchod vyniesol fondu viac ako 2 miliardy dolárov. Nie, nie ste ani ako Bill Ackman.





Howard Marks a jeho Oaktree Capital premýšľal o kríze v oblasti bývania v rokoch 2006 - 2007, keď sa rozhodol pre fond s nákupom dlhu vo výške troch miliárd dolárov. Bolo natoľko úspešný, že musel založiť ešte jeden. Oaktree nakoniec získal 11 miliárd dolárov na nákup problémových aktív v čase, keď všetci ostatní v panike predávali. Čo dodať, výnosy boli veľkolepé. Ale pardon, vy nie ste ani Howard Marks.





Všetky tieto príklady majú dva kritické aspekty. Po prvé, sú príkladom toho, nakoľko sú títo obchodníci zriedkaví. Nemá to nič spoločné s historickými výnosmi akcií niekde na úrovni 8 až 10 %. Ich výnosy sú také úžasné, že sú tak ďaleko za obvyklou výnosovou krivkou. Po druhé, toto sú jednoznačné príklady survivorship bias, kedy investor vníma výkonnosť existujúcich akcií alebo fondov na trhu ako reprezentatívnu komplexnú vzorku bez toho, aby sa zaoberala tými, ktoré sa nevyhli prepadu.



Oveľa menej sa píše o fondoch, ktoré stavili na čiernu labuť a šlo to s nimi dolu vodou. Pamätáte si na stávku tých, ktorí v roku 2010 počítali s hyperinfláciou? Alebo kto stavil na Bitcoiny od roku 2017? Kto shortuje tento rok VIX alebo vsadí na long v prípade ropy? Každý, kto bol na nesprávnej strane týchto obchodov, a verte nebolo ich málo, neposielali tlačové správy, ktoré by poukazovali na ich výsledky. Namiesto toho prepúšťajú zamestnancov, vracajú zostávajúci kapitál svojim investorom, a potichu zanikajú.

Medzi nami je nezdravá tendencia pozerať sa na najúspešnejších obchodníkov a investorov so závisťou. Túžba napodobňovať tieto úspechy je presvedčivo silná, až nebezpečne. Pretože títo jedineční odborníci vďaka svojim s unikátnym súborom zručností, hlbokým poznatkom a desaťročiam skúseností, sú jednoducho nenapodobiteľní.





Je to podobné ako vo svete športu, kde sledujeme úžasné výkony športovcov, ako je Roger Federer alebo Tiger Woods. Preblysne nám hlavou, „toto by som mohol dokázať“, lebo vďaka ich talentu to vyzerá ľahko. Až na to, že to tak nie je. Vy ani ja nemôžeme dosiahnuť 40 % ročnú návratnosť trhov tým, že vyhráme niekoľko majstrovstiev za sebou.

Skúste zadať do vyhľadávača frázu „investuj ako Warren Buffett“. Vypľuje vám to 78 600 výsledkov. Ale Buffett strávil 60 rokov štúdiom toho, čo robiť pre dosiahnutie zisku z veľkej podhodnotenej investície. Mal trpezlivých investorov, ktorí mu dali priestor na to, aby to dokázal. V Charlie Mungerovi našiel partnera, s ktorým sa radí pri prijímaní rozhodnutí. Jasné, nie ste ani Warren Buffett.

Ale je tu jedna dôležitá vec. Vy nemusíte byť ani jedným so spomenutých. Nemusíte byť, ak chcete dosiahnuť návratnosť investícií, ktorá zaistí váš dlhodobý cieľ. Váš temperament sa líši od temperamentu Mungera alebo Simona, Buffetta alebo Marksa, alebo kohokoľvek. Pozeráte sa na tieto fantastické obchody vytvárajúce bohatstvo a strácate čas premýšľaním, prečo nie ja? Namiesto toho by ste sa mali zamerať na to, že si nájdete investičný štýl, ktorý vyhovuje vašej osobnosti, dostupnému času a záujmom, na rozdiel od snahy o dosiahnutie súladu s tými, s ktorými nemáte nič spoločné.





Všetci títo investori v sieni slávy sú prístupní prostredníctvom podcastov alebo kanála YouTube. Môžete stráviť nespočetne dlhé hodiny počúvaním rád Ray Dalia, Felixa Zulaufa, Billa Millera, Jeremyho Granthama, Jeffa Gundlacha, Billa Grossa... Takmer od kohokoľvek, od koho by ste sa chceli niečo naučiť. Pre zvedavého investora je to šanca počuť, ako našli proces, ktorý im vyhovoval, ako objavili svoje jedinečné schopnosti.

Adam Smith v knihe The Money Game napísal: „ak neviete, kto ste, trh je drahým miestom, kde to zistiť.“ Namiesto toho, aby ste sa snažili napodobňovať velikánov, pochopte svoju osobnosť. Nájdite štýl, ktorý zdôrazňuje vaše silné stránky pri práci na riešení vašich slabostí. Buďte sami sebou.





Autorom je Barry Ritholtz z Ritholtz Wealth Management, bývalý šéf výskumu trhu v kvantitatívnej výskumnej spoločnosti FusionIQ.