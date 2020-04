Priepasť medzi dopytom a ponukou: Kúpim ropu, koľko mi zaplatíte?

Zdroj: HOR

Foto: SITA/AP

dnes 0:55 -

Ako píše bloomberg.com, na niektorých amerických trhoch sa kupujúci snažia ponúknuť cenu 2 doláre za barel. Je možné, že niektorí výrobcovia ropy budú platiť svojim zákazníkom za to, že od nich odoberú vyťaženú surovinu. Pohľad do budúcnosti môžeme odvodiť od cien future kontraktov. Trhy podľa cien futures očakávajú v auguste cenu za barel ropy niekde na úrovni 30 dolárov, čo je stále asi 29 dolárov pod cenami, ktoré vládli niekedy v januári 2020.



V cenách future kontraktov môže byť čiastočne aj kľúč k aprílovému poklesu cien ropy na trhoch. Mnohí obchodníci totiž vlastnili future kontrakty, ktorých platnosť vyprší koncom apríla a rozhodujú sa, či tieto kontrakty obnovia, alebo fyzicky dodajú ropu protistranám. Za normálnych okolností je rozdiel medzi jednomesačným future kontraktom a spotovou cenou okolo 50 centov za barel. Dnes sme však videli rozdiely až vo výške 8 – 10 dolárov za barel. O vývoji cien a predpovediach do budúcnosti sa môže čitateľ dozvedieť v pravidelnom reporte OECD za apríl 2020.

Budúcnosť však nie je úplne jasná. Predpoklad, že tvar tejto recesie bude do písmena „V“ sa nemusí potvrdiť. Čínske hospodárstvo nerástlo tak ako po minulé roky už pred vypuknutím pandémie. Transparentnosť a vierohodnosť informácií z Číny je otázna. Flotily tankerov sú momentálne už na ceste smerom do Ázie a pristanú niekedy koncom apríla v prístavoch, čo ešte zvýši tlak na ceny. Či budú čínske firmy schopné absorbovať nové dodávky ropy sa ukáže. Pre príklady si môžeme zájsť do iných končín sveta. Už dnes napríklad v Mexiku spoločnosť Pemex nemá absolútne žiadne kapacity na skladovanie produktov a surovín, takže niekoľko tankerov stojí pred prístavmi a kotví s plnými nádržami na otvorenom mori.







Pokles spotreby leteckého benzínu sa spolu s palivami pre motorové vozidlá podpísal pod pokles dopytu po palivách o 60 %. Prepad v spotrebe bol zapríčinený aj poklesom počtu letov o 72 % a poklesom spotreby benzínu o 45 % v krajinách OECD.

V mnohých krajinách sa cena ropy dostáva pod náklady potrebné na jej ťažbu, čo núti producentov skresať náklady a rušiť investičné plány. Podľa spomínanej správy OPEC z apríla 2020 sa v závislosti od prepadu cien ropy očakáva zníženie investícií zo strany ťažobných spoločností o 20 % v porovnaní s rokom 2019. Až 20 z 43 opýtaných spoločností avizuje škrty v investíciách. Shell hovorí o znížení investícií o viac ako 20 %, podobné číslo avizuje Exxon Mobile a mnoho ďalších.

Pozitívnym faktom je, že strategické zásoby ropy a palív v krajinách OECD sa predĺžili o 5 dní a mali by vydržať až 72,7 dňa. V rovnakom období 2019 boli zásoby na 61,2 dňa. Ďalším pozitívom je zlepšenie ovzdušia spôsobené menším objemom leteckej, cestnej a námornej prepravy. Podobne pozitívny efekt na životné prostredie má aj pokles ťažby bridlicových a pieskových zásob, ktoré už nie sú rentabilné.

Medzera medzi dopytom a ponukou však núti výrobcova krajiny so zásobami ropy k opatreniam vedúcim k zníženiu dennej ťažby. Po dlhých naťahovačkách sa hlavní hráči – Saudská Arábia a Rusko napokon dohodli a denný objem ťažby 23 krajín sa od 1. mája zníži o 9,7 miliónov barelov za deň. Krajinám závislým od ťažby nerastných surovín táto situácia spôsobuje prepad v príjmoch štátneho rozpočtu a podľa portálu cnbc.com sa do rokovaní medzi Saudmi a Ruskom silno angažoval aj americký prezident Donald Trump. Ani tento zredukovaný objem ťažby však nemusí byť dostatočný a ďalšie kolo rokovaní je v OPEC dohodnuté na 10-teho júna.





K poklesu cien prispela okrem priamych následkov pandémie aj relatívne mierna zima na severnej pologuli. Tento dramatický vývoj na trhu samozrejme láka aj špekulatívnych obchodníkov. Podľa reuters.com sa veľkí investori a hedžové fondy pozerajú na ďalší trend „medvedími očami“. Predpokladajú hlbší prepad cien suroviny a podobne aj v palivách, takže zvyšujú svoje krátke pozície na komodity ako je ropa Brent, či americké ceny benzínu. Špekulácie napokon priniesli nevídaný úkaz – negatívnu cenu ropy. Mínusová cena sa dosiahla 20.4. na májové future kontrakty, ktoré mali vypršať nasledujúci deň. Každý držiteľ takého future kontraktu má v deň exspirácie dve možnosti. Jedna je nechať kontrakt vypršať, čo znamená, že musí fyzicky prevziať dodávku ropy za ním uzavretú cenu. Dodanú ropu však v tomto čase nemá kde uskladniť, respektíve musí za uskladnenie platiť vysokú prémiu. Druhá možnosť je predať kontrakt aj za cenu, že kupujúcemu zaplatí predávajúci poplatok. Mnohí sa preto rozhodli predať svoje kontrakty aj za negatívnu cenu. Z ceny júnových futures (v utorok 21.4. sa hýbala okolo 15 dolárov za barel) je vidno, že negatívne ceny sa nebudú držať dlhodobo. Pokiaľ bude hroziť nedostatok skladovacích kapacít, bude aj intenzita obchodov hedžových fondov v predaji „na krátko“ (short selling) zrejme poľavovať. To snáď odstráni jeden faktor vplývajúci na anomálie na trhu.