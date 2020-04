Jednotný daňovo-odvodový paušál by mal byť pre všetkých

dnes 8:16 -

"Uvítali by sme, keby nová vláda prejavila vôľu skutočne odborne diskutovať s reprezentantmi podnikateľských subjektov, aby riešenia, ktoré sa prijmú, mali v praxi dobrú využiteľnosť a význam," uviedol prezident SŽZ Stanislav Čižmárik.

Zväz presadzuje zjednodušenie daňového systému a rovnaké zaobchádzanie so všetkými daňovými subjektmi. Živnostníci sú opatrní aj pri navrhovanom zavedení univerzálnej voľnej živnosti. "Univerzálna voľná živnosť by mohla v sebe skĺbiť rôzne súčasné takzvané voľné živnosti, napríklad veľkoobchod, maloobchod, marketingové služby a podobne, no nesmie sa stať nástrojom na obchádzanie odbornej spôsobilosti v remeselných a špecializovaných činnostiach," zdôraznil 1. viceprezident SŽZ Ján Palenčár. "Už teraz sme svedkami toho, že voľné živnosti pre dokončovacie stavebné práce zakrývajú podnikanie v odborných stavebných remeslách, ako sú strechárstvo alebo podlahárstvo, a tento stav je pre vyučených majstrov a špecialistov neakceptovateľný," dodal.

Živnostníci skritizovali aj návrh umožniť voľný výber medzi stravnými lístkami a peniazmi. Možnosť voľby podľa nich povedie k uprednostňovaniu priamej finančnej dotácie. To sa prejaví na zdraví a výžive zamestnancov a ovplyvní to negatívne aj hospodársku situáciu reštaurácií, ktoré zabezpečujú verejné stravovanie.

Vláda by sa podľa SŽZ mala venovať zmene daňovo-odvodového mixu, "najmä s ohľadom na celkové zníženie sociálnych a zdravotných odvodov a sprístupnenie úrazového poistenia pre SZČO", zrušeniu povinnej pracovnej zdravotnej služby pre I. a II. kategóriu zamestnaní, zmene Zákonníka práce, zjednodušeniu zamestnávania prvého zamestnanca a uľahčeniu sezónneho zamestnávania či nástrojom na podporu rodinného podnikania.