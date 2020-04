EP odmietol zdieľanie dlhov, koronabondy nahradia dlhopisy kryté rozpočtom EÚ

Zdroj: TASR

Foto: SITA/AP;Branislav Bibel

dnes 18:01 -

Zákonodarcovia odsúhlasili vyčlenenie 115 miliónov eur na okamžité opatrenia proti ďalšiemu šíreniu nákazy, na repatriácie občanov krajín EÚ, ktorých pandémia "uväznila" v tretích krajinách, a na nákup lekárskeho vybavenia a osobných ochranných prostriedkov.



Suma 300 miliónov eur pôjde na ďalšie posilnenie mechanizmu na pomoc členským štátom pri nákupe zdravotníckych materiálov, liekov, laboratórneho vybavenia a podobne, a 2,7 miliardy eur na rýchlejšie a rozsiahlejšie vytváranie strategických zásob zdravotníckych potrieb a na koordináciu ich distribúcie po Európe, ich prepravu z tretích krajín a medzi krajinami EÚ. Uvedená suma je určená aj na prevoz pacientov medzi nemocnicami v EÚ, na zvýšenie výroby testovacích súprav, zrýchlenie vývoja liekov a nových metód testovania.



Európsky parlament rozhodol aj o možnosti presmerovania prostriedkov z dosiaľ nevyčerpaných európskych štrukturálnych a investičných fondov na opatrenia zamerané na zmiernenie dosahov koronakrízy a o opatreniach na ochranu 13 miliónov najzraniteľnejších občanov v EÚ, čo znamená aj poskytovanie potravinovej pomoci.



Europoslanec Ivan Štefanec (KDH), vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane (EPP) v EP upozornil, že z ekonomického hľadiska je kľúčové zabrániť kolapsu spoločného trhu a eurozóny. "Som rád, že prešiel návrh na vytvorenie nového fondu pre boj s koronavírusom vo výške 50 miliárd eur. Bude tvorený grantmi v objeme 20 miliárd eur a pôžičkami v objeme 30 miliárd eur, garantovanými európskym rozpočtom," vysvetlil. Upozornil, že tieto prostriedky pôjdu primárne na zlepšenie zdravotníckej starostlivosti pre ľudí.



Štefanec tiež zdôraznil, že EP odmietol nezodpovedné ručenie za dlhy, čo by mohlo viesť k poškodeniu meny euro, a to by malo v tejto situácii katastrofálny dosah. "Môj názor a aj frakcie EPP je, že odmietame spoločné zdieľanie dlhov, pretože koronabondy by sa mohli stať koronavírusom pre európsku ekonomiku," dodal. Podľa jeho slov europoslanci konali v línii, ktorú minulý týždeň nastolili ministri financií EÚ.



Skonštatoval, že odporúčanie na dôraznejšiu aktiváciu Európskeho mechanizmu pre stabilitu (euroval) vo výške 410 miliárd eur a vydávať nové dlhopisy (recovery bonds), ktoré by boli garantované európskym rozpočtom, je prijateľný kompromis, ktorý by na budúci týždeň počas videosummitu mali definitívne schváliť hlavy vlád a štátov EÚ. Lebo na rozdiel od koronabondov, ktoré žiadajú niektoré členské krajiny, tento návrh zavádza jasné pravidlá a "každý vie, koľko prispieva".



"Vyzvali sme na využitie už existujúcich finančných nástrojov a nového nástroja, s využitím európskeho rozpočtu na pomoc najviac postihnutým krajinám a odvetviam hospodárstva. V EÚ potrebujeme viac koordinácie a spoločných postupov. Do budúcnosti si nemôžeme dovoliť paniku a improvizáciu," zhodnotil situáciu Štefanec.







Vladimír Bilčík (SPOLU-OD), z frakcie EPP ocenil, že EP úspešne rozhodol o mimoriadnej finančnej podpore pre zdravotníctvo, pričom sa podarilo zjednodušiť čerpanie pomoci pre najodkázanejšie osoby a schváliť piliere európskej stratégie na prekonanie koronakrízy. "Teším sa, že ako europoslanci sme našli aj širokú zhodu pre podporu ozdravných dlhopisov garantovaných európskym rozpočtom a zároveň pevne hájime princípy právneho štátu a zelenej hospodárskej obnovy, aj keď nás trápi koronavírus," odkázal poslanec.



Aj Monika Beňová (Smer-SD) zo skupiny socialistov a demokratov (S&D) považuje za dôležité schválenie finančnej pomoci pre zdravotnícky sektor vo výške troch miliárd eur, čo má poslúžiť na zaistenie zdravotníckeho materiálu vrátane testovacích súprav. "Jedno z ďalších opatrení sa zameriava na pomoc pre najviac ohrozené skupiny obyvateľstva, vrátane občanov ohrozených chudobou. Táto pomoc by mohla byť použitá aj na zaistenie ochranných pomôcok, či dodávok potravín,“ uviedla. Upozornila, že osobitne pre Slovensko je kľúčové opatrenie umožňujúce väčšiu flexibilitu pri využívaní prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré budú môcť byť jednoduchšie presmerované na vyrovnávanie sa s medicínskymi, ale aj ekonomickými následkami koronakrízy.