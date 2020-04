Zapnúť či vypnúť? Týždeň vo svete

Zdroj: across

Oživenie v nedohľadne

Petrobarónom sa nedarí zatočiť s nízkymi cenami ropy. Historicky najväčšie škrty OPEC+ v spolupráci s krajinami skupiny G20, najmä s USA, dosahujú len približne polovicu objemu denného prebytku na trhu. Významným problémom je aj absencia dopytu pre obmedzenia spojené so šírením koronavírusu. Predĺženie karanténnych opatrení znižuje nádeje na rýchle oživenie hospodárstva. Medzinárodný menový fond (MMF) odhaduje pokles svetovej ekonomiky v tomto roku o 3 %. Išlo by o najhorší výsledok od Veľkej hospodárskej krízy, čo reflektuje aj negatívna revízia firemných ziskov. Akciové trhy aj napriek tomu svojím rastom slepo „zaceňujú“ príchod lepších časov. Ich optimizmus bude konfrontovať priebeh výsledkovej sezóny.

Stop dividendám

Obľúbená stratégia investovania do akcií s vysokým dividendovým výnosom dostáva pre pandémiu koronavírusu významné trhliny. Výplata nadpriemernej dividendy reflektuje dobrú finančnú pozíciu firmy, znižuje rozkolísanie portfólia a umožňuje profitovať na zhodnotení cien akcií aj výplate dividendy. Viaceré firmy sú však pre pokles ziskov, opatrnosť v neistých časoch a regulatívne opatrenia nútené stopnúť výplatu dividend. Vzhľadom na povahu problému s pandémiou je to pochopiteľné. Atraktívne preto môže byť sústredenie sa na firmy so silnou bilanciou a hotovostnými rezervami, ktoré si výplatu dividendy dovoliť môžu, avšak regulácia im to neumožňuje.

Novodobý Hamlet: Zapnúť či vypnúť?

Prichádzajúce ekonomické dáta krčia úsmev na tvárach ekonómov. Čínska ekonomika poklesla v prvom kvartáli o 6,8 % (najhoršia medzikvartálna kontrakcia od začiatku zverejňovania štatistík v 90-tych rokoch). O dávky v nezamestnanosti požiadalo za 4 týždne 22 miliónov Američanov, čo predstavuje približne 15 % celkovej pracovnej sily. Registrácie nových automobilov v EÚ sa v marci prepadli o 55 %. Dlhodobo je to neudržateľná situácia. Reštriktívne opatrenia sú síce potrebné, no na druhej strane záchrana dneška ukrajuje z dlhodobého rastu. Nový dlh totiž znamená budúce zvýšenie daní. Kým nebudú k dispozícii lieky, s koronavírusom sa jednoducho budeme musieť naučiť žiť. Sedieť doma so založenými rukami sa dlhodobo nedá.

Jakub Rosa

Autor je portfólio manažér Across Private Investments