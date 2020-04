Viac ako polovica sveta požiadala MMF o záchranu

Zdroj: CNBC

Napriek tomu, že doteraz dostalo núdzové financovanie iba desať krajín, pričom mnoho ďalších by ju malo dostať do konca tohto mesiaca, MMF využije svoje „všetky nástroje a palebnú silu vo výške 1 bilióna dolárov“.

MMF vo svojej polročnej správe predpovedal, že recesia „veľkej blokády“ je najväčším prepadom za takmer storočie. Prognóza globálneho hrubého domáceho produktu na tento rok je zníženie o 3 %.



„Toto je mimoriadna udalosť, ako žiadna iná. Nie je to kvôli zlým guvernérom alebo chybám. Z tohto dôvodu poskytujeme financovanie veľmi rýchlo,“ uviedla generálna riaditeľka MMF Kristalina Georgievová na stretnutí ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk G20. Krajinám, ktoré požadujú núdzové pôžičky, fond stanovili tvrdé podmienky. „Všetko je zatiaľ na stole, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré môžeme prijať,“ a vyzvala centrálne banky, aby „utratili čo najviac s tým, nech si odložia účtenky. Nechceme, aby sa v tejto kríze dostala zodpovednosť a transparentnosť na druhé miesto.“

Globálne COVID-19 zasiahol už okolo 2,1 milióna ľudí, Georgievová ale pripojila optimistickú poznámku, že ak by sa vírus čoskoro podarilo zvládnuť a prípady by začali ustupovať v nasledujúcich mesiacoch, „v roku 2021 by globálna ekonomika mohla rásť o 5,8 %. Je to prvýkrát v histórii MMF, že epidemiológovia sú pre naše projekcie rovnako dôležití ako makroekonómovia," uviedla šéfka MMF. „Skutočne dúfame, že nás naši vedci nesklamú."