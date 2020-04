Cena kávy rastie, globálna karanténa podnietila panické nákupy

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP;getty images

dnes 9:33 -

Futures na májové dodávky benchmarkovej arabica kávy v New Yorku za posledný mesiac narástli o 15 % a obchodujú sa okolo 1,20 USD za libru. Nárast prichádza po niekoľkých mesiacoch kolísania. 5. februára dosiahli futures najnižšiu hodnotu okolo 97 centov za libru, keď volatilné akciové trhy odrážali rozsiahlu paniku ohľadom koronavírusu. Ceny sa však od vtedy odrazili a 25. marca dosiahli futures na kávu 1,29 USD, čím z februárového minima vzrástli o 30 %.

"V prípade mnohých iných komodít, ako sú kovy alebo ropa, došlo k určitému výraznému zníženiu dopytu, to ale nie je prípad kávy," povedal Maximillian Copestake z Marex Spectron, výkonný riaditeľ európskeho predaja kávy. "Práve došlo k prechodu od jedného typu spotreby k inému, zo spotreby mimo domova na domácu spotrebu."

Pražiarne prevažne zásobujúce prevádzky ako sú kaviarne, bary a reštaurácie, podľa Copestakea zaznamenali "podstatný a významný" vplyv vo všetkých regiónoch. Ale tí, ktorí predávali prevažne prostredníctvom supermarketov pre domácu spotrebu, zaznamenali prudký nárast dopytu, keď karanténne opatrenia vyvolali paniku. "Ľudia napĺňajú svoje špajze a udržujú ich plné, aj naďalej chodia nakupovať," povedal Copestake pre CNBC.

Karanténa ovplyvnila proces dodávania kávy spotrebiteľom na strane ponuky, povedal Copestake, ale produkt bol nakoniec rovnako dodaný. "Pretože káva je potravina a aj keď je krajina v karanténe, ľudia pracujúci v dodávateľskom reťazci sú považovaní za kľúčových pracovníkov," povedal. "Z právneho hľadiska teda každý v dodávateľskom reťazci môže pokračovať v práci, môže pokračovať v zbieraní kávy, mletie kávy, jej spracovaní, balení a preprave."

Vypuknutie koronavírusu viedlo ku karanténe v Číne na konci roka 2019.Lodné trasy boli tiež prerušené. Problémy s dopravou môžu byť z dlhodobého hľadiska problém. "Údaje naznačujú, že ak potrebujete kávu vyviezť, môžete ju vyviezť. Ale tie údaje sú oneskorené, takže aj keď to tak mohlo byť až do minulého týždňa, môže sa to zmeniť," uviedli Steve Pollard a Maximillian Copestake.





Analytici popísali aj aj ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú ceny kávy. Doteraz počas celého kávového roka, ktorý sa končí v septembri, silný americký dolár držal ceny nižšie. Poľnohospodári v krajinách ako Brazília boli ochotní predávať zásoby kvôli dobrým výmenným kurzom. "Takže máte situáciu, kedy futures (ceny) idú hore a ich meny sa značne znehodnocujú, takže (brazílski farmári) využívajú výhody a predávajú budúce dodávky," uviedli.

Kávový rok 2019/2020 bol, čo sa produkcie týka, v deficite a zásoby z predchádzajúceho roka, ktorý bol naopak v prebytku, sa vyčerpali. "Teraz, ako sa bude blížiť koniec roka, sa deficit prejaví a ceny sa budú pohybovať vyššie," dodali.

Copestake a Pollard nevedia povedať, čo by sa mohlo stať s cenami kávy, keď koronavírus prejde a karanténa sa zruší. "Nevieme, či všetka spotreba ľudí, ktorí už nechodia do Starbucks ani na kávu, vykompenzuje ekvivalentné zvýšenie domácej spotreby," uviedli. "A v určitom okamihu začnú spotrebitelia vyčerpávať vlastné zásoby a prestanú chodiť nakupovať do supermarketu. Domnievame sa, že to bude pravdepodobne niekedy v roku 2020/2021, takže ďalší dopyt, ktorý v súčasnosti vidíme, budúci rok na trhu pravdepodobne opäť klesne."