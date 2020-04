Parlament prerokuje odklad splátok poistného v skrátenom režime

dnes 10:31 -

Rezort práce navrhuje odklad splátok pre zamestnávateľov a poistené SZČO až do konca júla tohto roka. Návrh je podľa ministerstva potrebné prerokovať v skrátenom režime z dôvodu mimoriadnej situácie na Slovensku v dôsledku nového koronavírusu. "Účelom vládneho návrhu zákona je predchádzať značným hospodárskym škodám, ktoré hrozia štátu. Obmedzovaním podnikateľskej činnosti dochádza k zmenšeniu až zastaveniu dosahovania príjmov u mnohých podnikateľských subjektov, čo môže ústiť do postupného znižovania počtu podnikateľských subjektov, a tým aj zamestnávateľov, respektíve pracovných miest," zdôvodňuje skrátený režim rezort práce. Preto je podľa neho nevyhnutné vytvoriť pre zamestnávateľov a SZČO vhodné prostredie, ktoré im uľahčí prekonanie krízovej situácie.

"V tomto kontexte vláda prijala viacero opatrení, okrem iného aj odklad platby odvodov za zamestnávateľa a SZČO pri poklese tržieb o viac ako 40 %. Uvedené opatrenie je nevyhnutné zaviesť čo najskôr vzhľadom na to, že negatívne dôsledky karanténnych opatrení sa v ekonomickej oblasti znásobujú z týždňa na týždeň," dodal rezort práce.