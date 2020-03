Superodpočet na výskum a vývoj za rok 2018 sa medziročne takmer zdvojnásobil

dnes 12:16 -

Superodpočet na výskum a vývoj v roku 2018 využilo 264 firiem a podnikateľov. Spoločne pritom čerpali viac ako 120 miliónov eur, čím pri 21-percentnej sadzbe na dani z príjmov ušetrili viac ako 25 miliónov eur. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK), ktorá pripomína, že v spomínanom roku 2018 mohli podnikatelia prvýkrát využiť daňovú úľavu vo forme superodpočtu v 100-percentnej výške.

„Superodpočet za rok 2018 dosiahol takmer dvojnásobok hodnoty, uplatnenej v daňových priznaniach za celé doterajšie obdobie existencie tohto daňového nástroja pri sadzbe 25 percent. V porovnaní s rokom 2017 úroveň superodpočtu v roku 2018 stúpla až na trojnásobok,“ uviedla analytička CRIF SK Jana Šnircová, podľa ktorej oproti roku 2017 vzrástol aj počet subjektov, ktorí možnosť superodpočtu na výskum a vývoj využili.

Aj za rok 2018 pritom platí, že o štátnu podporu súkromných investícií do výskumu a vývoja formou superodpočtu sa najviac uchádzali priemyselné podniky a subjekty IT sektora. Na prvom mieste stále zostáva priemyselná výroba, hoci jej podiel na počte aj objeme medziročne mierne poklesol. IT spoločnosti si, naopak, medziročne polepšili v oboch týchto parametroch.

Necelá tretina subjektov, ktoré v roku 2018 čerpali superodpočet, naďalej pritom pochádza z Bratislavského kraja, ale významne mu konkuruje Žilinský kraj s takmer 20-percentným podielom na počte záujemcov o superodpočet. Podiel subjektov vo vlastníctve tuzemských osôb v roku 2018 presiahol 70 %, uplatnili si však iba necelých 27 % čerpaného superodpočtu. Subjekty vlastnené zahraničným kapitálom majú totiž tendenciu uplatňovať si väčšie objemy superodpočtu.