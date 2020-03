ECB ponecháva sadzby, ale zvyšuje kvantitatívne uvoľňovanie

Zdroj: CNBC

"Ukazuje sa, že koronavírus je významným šokom pre naše ekonomiky," uviedol predseda dozornej rady ECB Andrea Enria. "Banky musia byť ďalej schopné poskytovať financie domácnostiam a podnikom, ktoré zažívajú dočasné ťažkosti."

V programe výhodnejších bankových úverov TLTRO III chce ECB v rámci všetkých týchto operácií ponúkať od tohtoročného do budúceho júna výhodnejšie podmienky. Úrokové sadzby pri týchto transakciách budú po celé toto obdobie štvrť percentuálneho bodu pod priemernou sadzbou aplikovanou v hlavných refinančných operáciách eurosystému. ECB sa okrem toho rozhodla zvýšiť sumu, na ktorú budú mať banky v rámci týchto zvýhodnených úverov nárok. Okrem toho ECB navýši program čistých nákupov aktív do konca roka o dodatočných 120 miliárd eur. Nový balík peňazí na odkupy aktív je naplánovaný do konca roka 2020. Zároveň pokračujú nákupy v objeme 20 miliárd eur mesačne, a to do vtedy, kým ECB začne zvyšovať sadzby. Sadzby majú zostať na súčasnej alebo nižšej úrovni dovtedy, kým bude centrálna banka presvedčená, že sa spotrebiteľská inflácia v eurozóne udržateľne vrátila do blízkosti cieľovej hladiny tesne pod 2 %.





Základná úroková sadzba ECB zostáva nulová, zatiaľ čo depozitná sadzba dosahuje naďalej mínus 0,5 percenta. Ak sa depozitná sadzba nachádza v zápornom pásme, znamená to, že komerčné banky musia za svoje peniaze uložené v ECB platiť. ECB sa tak komerčné banky snaží povzbudiť k väčšiemu poskytovaniu úverov.

Od ECB dnes finančné trhy očakávali zníženie depozitnej sadzby o 0,1 percentuálneho bodu na mínus 0,6 percenta.

Euro voči doláru po rozhodnutí centrálnej banky eurozóny klesá, európske burzy prehĺbili prepad. Európske akcie v prvej reakcii na nezníženie sadzieb zo strany ECB strácali, STOXX Europe 600 -7 %, neskôr bezmála -8 %, a po začiatku tlačovej konferencie Christine Lagardeovej dokonca o viac ako 9 %. Naopak časť poklesov zmazali banky, ktorých index klesal okolo 14.00 o necelé 4 %.



