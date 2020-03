Do výstavby nájomných bytov chcú strany zapojiť súkromný sektor

dnes 20:46 -

Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár už netrvá na počte 25.000 novopostavených nájomných bytov ročne. Sme rodina chce spolu s hnutím OĽaNO a stranami Za ľudí a Sloboda a Solidarita (SaS) viac zapojiť do výstavby nájomných bytov súkromný sektor. Model financovania, ktorý navrhlo hnutie Sme rodina, v súčasnosti nie je realizovateľný. Štátne nájomné byty by sa tak mohli stavať v obmedzenej miere pre niektoré skupiny záujemcov, napríklad učiteľov či zdravotníkov. Lídri pravdepodobnej budúcej vládnej koalície o tom informovali po pondelkovom stretnutí s ekonomickými expertmi na pôde Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

"Keby sme chceli ísť rakúskym modelom, musíme počkať na testy Eurostatu, ktoré budú prebiehať v júni a potom v decembri," povedal Kollár. "Tam dostaneme záverečnú odpoveď na to, či môžeme ísť týmto spôsobom," spresnil. Sme rodina navrhovala vyčleniť niektoré štátne firmy spod štátneho rozpočtu, aby investičnými úvermi nezvyšovali jeho deficit. Pokiaľ Rakúsko prejde týmito testami, môže Slovensko podľa Kollára tento model financovania použiť.

Lídri OĽaNO, Sme rodina, SaS a strany Za ľudí chcú dovtedy zmeniť legislatívu tak, aby súkromní investori prejavili o výstavbu nájomných bytov záujem. Podľa Richarda Sulíka (SaS) bude treba najskôr vyriešiť problém s neplatičmi, skrátiť dobu odpisov zo 40 na 20 rokov, umožniť vznik realitných fondov, umožniť dôchodkovým správcovským spoločnostiam investovať a zjednodušiť stavebné konanie.

Boris Kollár už tiež netrvá na výstavbe 25.000 nájomných bytov ročne. "Ja sa nebudem hádzať o zem, keď to bude 1000 bytov, keď to bude 10.000 bytov alebo 14.860. Uvidíme, koľko sa vygeneruje možností a ako sa k tomu postaví súkromný sektor, ako sa k tomu postavia správcovské spoločnosti. Každý jeden byt, ktorý postavíme, je do plusu od nuly, keď sa teraz nič nerobí," povedal.

Podľa Igora Matoviča (OĽaNO) je však úlohou štátu, aby pomáhal tam, kde to pre súkromníkov nie je výhodné. Štát má podľa neho možnosti, aby viac podporil pri výstavbe nájomných bytov samosprávy, alebo prostredníctvom investičnej spoločnosti priamo stavať nájomné byty. "Možno uspokojí práve dopyt kritických povolaní, kde nemáme dostatok. Napríklad učitelia v Bratislave. Nič strašné by sa nestalo, ak by sa štát rozhodol v Bratislave postaviť 5000 nájomných bytov, ktoré by poskytol napríklad učiteľom alebo zdravotným sestrám," dodal Matovič.