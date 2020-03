dnes 15:46 -

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) odporúča svojim poistencom eRecept. Ako v tlačovej správe uviedla hovorkyňa štátnej poisťovne Slávka Gáborová, poistenci oň majú žiadať ošetrujúceho lekára telefonicky. VšZP vyzýva poistencov na ohľaduplnosť. Ak majú príznaky respiračného ochorenia, pri výbere liekov majú dodržiavať odporúčané opatrenia. Zabránia tak šíreniu infekcie.

"Elektronický recept (eRecept) je účinným nástrojom na zvýšenie ochrany a bezpečnosti pacienta. V súčasnosti, v období šíriaceho sa koronavírusu, jeho význam ešte narastá," uviedla Gáborová. Aj VšZP po odporúčaní Ministerstva zdravotníctva SR na obmedzenie osobných návštev v ambulanciách lekárov zaznamenala viacero žiadostí od svojich poistencov o vystavenie eReceptu.

ERecept je rovnocenným ekvivalentom papierového predpisu a na jeho využívanie nie je potrebná žiadna registrácia. Elektronický recept vystavuje cez svoj informačný systém výlučne ošetrujúci lekár, ktorého by mali poistenci kontaktovať telefonicky alebo e-mailom a dohodnúť sa s ním, kedy eRecept pošle do lekárne. Predpis liekov si môžu poistenci skontrolovať v aktivovanej bezplatnej mobilnej aplikácii VšZP alebo ePobočke. Poistenec potom môže prísť do ktorejkoľvek lekárne na Slovensku, kde na výdaj liekov potrebuje preukaz poistenca alebo občiansky preukaz.