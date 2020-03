dnes 15:01 -

Bratislavská automobilka Volkswagen Slovakia vyrobila 6-miliónte vozidlo. Stal sa ním elektrický Volkswagen e-up!. Ako ďalej informovala hovorkyňa spoločnosti Lucia Makayová, za uplynulých takmer 30 rokov tak Volkswagen v Bratislave vyrobil viac vozidiel, ako má Slovenská republika obyvateľov. Prvý miliónový míľnik zaznamenala fabrika v roku 2003. V novom tisícročí bol nárast výroby dynamickejší ako v 90. rokoch, čo spôsobil príchod viacerých kľúčových produktov, ktoré sú súčasťou jej portfólia dodnes, ako aj nové, moderné technológie.

„Šesť miliónov vyrobených vozidiel pre zákazníkov z celého sveta v tej najvyššej kvalite svedčí o kompetentnosti manšaftu a tímovej práci, od čoho vo veľkej miere závisí produkcia vozidiel,“ uviedol predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo Volkswagene Slovakia Oliver Grünberg. „Aby sme mohli byť rovnako úspešní aj v budúcnosti, musíme v týchto pre automobilový priemysel náročných časoch prijať opatrenia, ktoré nám pomôžu získať nové projekty, a tým zabezpečiť zamestnanosť,“ dodal.

Volkswagen Slovakia je pilierom slovenského exportu, jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov a spolu so svojimi zamestnancami aj najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov. Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku už vyše 4,5 mld. eur. Vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupé, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii electric, ŠKODA CITIGOe iV. Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky a podvozky, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.