Austrálska letecká spoločnosť Qantas pre vírus viac zredukovala svoju kapacitu

Austrálska letecká spoločnosť Qantas Airways v piatok oznámila, že v marci viac zredukuje prepravnú kapacitu na linkách do zahraničia, pretože čelí poklesu dopytu pre rýchlo sa šíriacu epidémiu koronavírusu v krajinách mimo Číny.

Qantas Airways najnovšie zoškrtali lety do destinácií, ako sú Tokio, Sapporo, Osaka, Hongkong a Auckland. Zníženie ich kapacity zodpovedá 18 lietadlám. „Situácia v súvislosti s koronavírusom a jej vplyvom na dopyt po zahraničných cestách sa vyvíja a my ju pozorne sledujeme,“ uviedla v piatok austrálska letecká spoločnosť. „Očakávajú sa ďalšie zmeny,“ dodala.

Austrália zaznamenala 60 prípadov infekcie a na vírus tam zomreli dvaja starší ľudia. V celosvetovom meradle sa vírus rozšíril do viac ako 60 krajín. Infikovalo sa ním vyše 90.000 ľudí a zomrelo viac ako 3000 osôb, väčšina z nich v Číne. Keďže sa vírus rýchlo šíril, rezervácie zahraničných turistov na lety do Austrálie sa za uplynulý mesiac prepadli o 56 %, uviedol minister cestovného ruchu Simon Simonmingming. Aj ďalšie letecké spoločnosti v Tichomorí - Air New Zealand a Singapore Airlines tento týždeň oznámili nové škrty kapacity v dôsledku šírenia epidémie.