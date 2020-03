Slovenská firma úspešná v Bulharsku

dnes 13:31 -

Industry, a.s., dlhoročný dodávateľ strojov a technologických zariadení pre spracovanie explozívnych materiálov, úspešne zavŕšila významný projekt v Bulharsku.

Pre spoločnosť VMZ, Sopot, štátny podnik Bulharska, KONŠTRUKTA – Industry, a.s. dodala, namontovala a uviedla do prevádzky 3 výrobné linky určené na výrobu veľkorážovej munície pomocou unikátnej technológie teplej extrúzie. Po úspešných technologických a garančných skúškach obe strany podpísali finálne prebratie diela. Akceptácia bola dňa 5.3.2020 zavŕšená slávnostnou prezentáciou celého novo vybudovaného závodu spoločnosti VMZ, ktorého súčasťou sú aj 3 linky slovenskej spoločnosti KONŠTRUKTA – Industry, a.s.

Slávnostnej prezentácie sa zúčastnili štatutárny predstavitelia spoločnosti KONŠTRUKTA – Industry, a.s. spolu s predstaviteľmi politických a hospodárskych inštitúcii Bulharska. Slovenskú republiku reprezentoval Veľvyslanec SR v Sofii p. Manuel Korček.

Spolupráca medzi oboma spoločnosťami bude kontinuálne pokračovať na ďalších projektoch a je predpoklad, že obe firmy budú spoločne komerčne úspešné aj v iných krajinách.