SARIO vlani uzatvorilo 39 projektov s potenciálom vzniku vyše 4 000 miest a investíciami okolo 286 mil. eur

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) uzatvorila v minulom roku úspešne 39 investičných projektov, ktorých realizácia má potenciál vytvoriť 4 006 nových priamych pracovných miest a sumárna výška investícií by mala dosiahnuť okolo 286 mil. eur. Rok predtým pritom agentúra ukončila 26 projektov s predpokladom vzniku 4 180 nových pracovných pozícií a investíciami v objeme 319 mil. eur. Ako ďalej pre agentúru SITA uviedlo SARIO, Slovensko si tak udržuje svoje postavenie investičnej destinácie.

"Dokazujú to aj čísla uzavretých projektov, ktoré potvrdzujú, že medziročne je porovnateľný sumár objemu investícií a počtu novovytvorených pracovných miest," skonštatovala agentúra. Vyzdvihla pritom aj to, že sa zvyšuje kvalita projektov, pričom pribúdajú projekty s vyššou pridanou hodnotou, ako aj skutočnosť, že sa darí nové projekty smerovať do menej rozvinutých regiónov. Vlani SARIO úspešne ukončilo 10 investičných projektov v okresoch východného Slovenska (z toho 6 v najmenej rozvinutých okresoch) a 8 v okresoch stredného Slovenska (z toho 1 v najmenej rozvinutých okresoch).

Podľa agentúry pritom naďalej ostáva trendom zvyšovanie počtu projektov s vyššou pridanou hodnotou, ako sú technologické centrá, centrá strategických služieb, IKT centrá, či priemyselná výroba zahŕňajúca výskumno-vývojové aktivity. "V porovnaní s minulými rokmi tak rastie počet takýchto projektov v absolútnom, ako aj pomerovom vyjadrení. Výsledkom tohto úsilia je 21 úspešne ukončených investičných projektov s vyššou pridanou hodnotou v roku 2019," doplnilo SARIO.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu je štátna agentúra Slovenskej republiky, ktorá vznikla v roku 2001 v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR. Jej poslaním je podpora exportných aktivít slovenských spoločností na globálnom trhu a prílev investícií na Slovensko.