Zisk Jysku na Slovensku opäť prevýšil 10 miliónov eur, tržby siete naďalej rastú

Dánsky predajca tovaru do domácnosti Jysk naďalej zvyšuje svoje tržby na Slovensku. V minulom finančnom roku, ktorý skončil 31. augusta 2019, totiž podľa údajov z verejných registrov dosiahli tržby firmy za predaj tovaru 72,7 milióna eur, čo znamenalo ich medziročný nárast o 5 %. Tržby Jysku na Slovensku pritom kontinuálne rastú každý rok. Pre porovnanie, štyri roky dozadu boli zhruba o 20 miliónov eur nižšie.

Jysk pritom na Slovensku v uplynulom finančnom roku predával tovar s vyše 50-percentnou obchodnom maržou. Po zohľadnení ďalších nákladov a daní sa tak jeho čistý zisk vyšplhal na 10,2 milióna eur. To v medziročnom porovnaní znamenalo iba mierny pokles o 1,3 %.

Spoločnosť Jysk je medzinárodná sieť obchodov, ktorá predáva produkty do domácnosti. Patrí do Lars Larsen group, ktorú vlastní rodina pôvodného zakladateľa siete Larsa Larsena. Prvá predajňa Jysku bola otvorená v roku 1979. V súčasnosti prevádzkuje zhruba 2 800 predajní v 52 krajinách. Na Slovensku pôsobí prostredníctvom firmy Jysk, s.r.o., ktorej stopercentným vlastníkom je dánska Jysk Holding A/S. Momentálne u nás prevádzkuje 46 predajní a koncom augusta minulého roka firma zamestnávala 380 ľudí.