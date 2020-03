Tržby slovenského maloobchodu v januári príjemne prekvapili

dnes 15:46 -

Maloobchodné tržby v úvode roka príjemne prekvapili, a to aj napriek tomu, že v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ostávali nižšie. Uviedol to v komentári k zverejneným číslam januárového maloobchodu Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Priblížil, že podľa predbežných údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR sa tržby v slovenskom maloobchode v úvode roka v porovnaní s decembrom zvýšili o 1,2 %. Tento rast síce nebol postačujúci aj pre obnovenie pozitívneho rastu v medziročnom porovnaní, dynamika medziročného poklesu tržieb sa však zmiernila z -2,5 % na -1,0 %.

Maloobchodné tržby si podľa neho pripísali najmiernejší medziročný pokles od júla minulého roka. "V úvode roka sa darilo najmä potravinovému segmentu, medzimesačne vyššie tržby však zaznamenali aj viaceré odvetvia nepotravinového segmentu. Oba segmenty však v medziročnom porovnaní stále vykazovali medziročný pokles tržieb, potravinový mierne nad 1 %, nepotravinový približne 0,5 %," spresnil.

Trh práce aj spotrebiteľská dôvera podľa neho už posledné mesiace vykazujú známky začínajúcej slabosti. Aj v dôsledku toho sú domácnosti vo svojich spotrebných výdavkoch čoraz opatrnejšie a nič na tom nemenia ani prekvapivo silnejšie januárové maloobchodné tržby. Cyklické spomalenie európskych ekonomík sa pozvoľna prelieva aj do domácej spotreby. "Podobný trend očakávame aj v nasledujúcich mesiacoch," upozornil.

"Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by slovenské domácnosti našli odvahu opäť zvyšovať svoju spotrebu. Aj najbližšie mesiace budeme preto pravdepodobne pozorovať skôr pretrvávajúci pokles tržieb. Panika okolo koronavírusu by síce mohla dočasne podporiť tržby potravinového maloobchodu, avšak pravdepodobne výrazne uberie z tržieb v nepotravinovom segmente a turizme. Výsledný efekt na spotrebu by tak mohol byť neutrálny, s predlžovaním koronavírusovej nákazy postupne až negatívny," dodal Koršnák.

"Vzhľadom na stále zdravú situáciu na trhu práce a dobrý rast disponibilného príjmu by mohlo v tomto roku dôjsť k určitému zlepšeniu tržieb v maloobchode. Celkovo vnímame spotrebu domácností ako dôležitú hnaciu silu rastu. Tento rok by rast HDP mohol byť na úrovni 2 %, keďže potrvá, kým sa slabosť priemyslu a zahraničného obchodu vyrieši," doplnila Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne.

