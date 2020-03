Maloobchodné tržby v januári zmiernili svoj medziročný prepad

dnes 13:31 -

Medziročný prepad maloobchodných tržieb na Slovensku sa v úvode tohto roka zmiernil. Medziročne boli totiž v januári nižšie o 1 %, kým v decembri sa prepadli o 2,5 %. Na medzimesačnej báze pritom v januári oproti decembru stúpli o 1,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ).

V medziročnom porovnaní pritom štatistici zaznamenali pokles vo väčšine činností v maloobchode. Najvýraznejší prepad zaznamenali v maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov, teda aj v internetových obchodoch, o 6,5 % a tržby v maloobchode v nešpecializovaných predajniach, teda aj v supermarketoch, klesli o 1,2 %. Medziročný rast tržieb evidovali iba v troch činnostiach. Najvýraznejší bol v maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach o 4,1 %.

Podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka však aj zmiernenie medziročného poklesu v maloobchodných tržbách bolo v januári príjemným prekvapením. „Maloobchodné tržby si tak pripísali najmiernejší medziročný pokles od júla minulého roka. Spotrebiteľská dôvera na prelome rokov pritom naznačovala presne opačný vývoj, keď v januári klesla na niekoľkoročné minimum,“ uviedol.

Ako dodal, trh práce i spotrebiteľská dôvera už posledné mesiace vykazujú známky začínajúcej slabosti. Aj v dôsledku toho sú domácnosti vo svojich spotrebných výdavkoch čoraz opatrnejšie a nič na tom nemenia ani prekvapivo silnejšie januárové maloobchodné tržby. „Cyklické spomalenie európskych ekonomík sa pozvoľna prelieva aj do domácej spotreby. Podobný trend očakávame aj v nasledujúcich mesiacoch. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, žeby slovenské domácnosti našli odvahu opäť zvyšovať svoju spotrebu. Aj najbližšie mesiace budeme preto pravdepodobne pozorovať skôr pretrvávajúci pokles tržieb,“ tvrdí Koršňák.

Svoje by do tržieb obchodníkov mohla podľa neho povedať aj panika ohľadom koronavírusu. Tá by síce mohla podporiť tržby potravinového maloobchodu, avšak pravdepodobne výrazne uberie z tržieb v nepotravinovom segmente a turizme. „Výsledný efekt na spotrebu by tak mohol byť neutrálny, s predlžovaním koronavírusovej nákazy postupne až negatívny,“ dodal.

Tržby v januári medziročne klesali aj v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 4,6 % a v ubytovaní o 0,5 %. Naopak vysoký rast si udržali tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, ktoré stúpli o 19,2 %, miernejšie, o 3 %, rástli aj tržby vo veľkoobchode. Medzimesačne tržby v januári oproti decembru vzrástli vo veľkoobchode o 5,8 % a v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 0,3 %. Klesli v ubytovaní a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev zhodne o 0,8 %.