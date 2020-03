Dopady koronavírusu na Európu: Čaká nás desať rokov skromného rastu

Zdroj: CNBC;PS

Foto: SITA/AP

"Počas nasledujúcich 10 rokov sa potenciálna miera rastu v regióne pravdepodobne spomalí. Taliansko čelí stagnácii omnoho horšej, než Japonsko," uviedli v poznámke analytici ING Carsten Brzeski, Bert Colijn a Inga Fechner.

Vo štvrtom štvrťroku 2019 bol rast eurozóny medzikvartálne iba 0,1 %, čo znamená najpomalší rast od roku 2013. Nemecko zaznamenalo len slabý rast, podobne aj Taliansko a Francúzsko zaznamenali len 0,3 % a 0,1 %. Pri pohľade do budúcnosti sa ekonómovia obávajú, že región sa v najlepšom prípade pozerá na desaťročné obdobie skromného rastu. "V nasledujúcich 10 rokoch by demografické a štrukturálne problémy a obmedzená chuť do reforiem, mohli dostať potenciálny rast bloku na menej ako 1 %, z ročného priemerného tempa 1,4 % z predchádzajúceho desaťročia," uviedli ekonómovia ING.

Obchodná vojna USA s Čínou a uvalenie ciel na dovoz predstavovala hrozbu pre európsky automobilový priemysel. Prognózy rastu vážne ovplyvnila aj politická neistota v najväčšej ekonomike, v Nemecka, rozpočet EÚ či Brexit. To všetko boli faktory, s ktorými sa regionálna ekonomika musela vyrovnať. Európska komisia na jeseň predpovedala rast pre eurozónu na rok 2020 a 2021, zatiaľ čo pre celú Európsku úniu (okrem Spojeného kráľovstva) 1,4 %.



Taliansko pravdepodobne skončí v recesii. Severné Taliansko je ekonomickým motorom krajiny s HDP na obyvateľa približne 35 000 eur, v porovnaní s národným údajom 28 000 eur. Hlavné obchodné podujatia, ako napríklad milánsky veľtrh nábytku, už boli zrušené alebo odložené. Zrušenia súvisiace s vírusom už navyše zasiahli odvetvie cestovného ruchu v krajine, ktoré predstavuje 14 % HDP. Reálny HDP vzrástol vlani len o 0,2 %. Nákaza v Taliansku vyvoláva obavy aj susediacich štátov. Napríklad líderka krajnej pravice Marine Le Penová už vyzvala francúzsku vládu, aby pozastavila schengenskú dohodu a zaviedla hraničné kontroly s Talianskom. Ešte začiatkom februára rakúske úrady na krátko zablokovali vlakové spojenia z Talianska. "Môžeme si byť istí, že vzhľadom na dnešnú jedovatú politickú klímu vlády nezavedú opatrenia, ktoré by dostali prednosť pred existujúcimi právnymi predpismi a obmedzili by individuálne práva a slobody?", pýta sa ekonómka Paola Subacchiová na stránkach Project Syndicate.





Podľa odborníkov však prepuknutie vírusu podobného chrípke určite mení krátkodobé prognózy rastu a prinúti Európsku centrálnu banku (ECB) konať.

"Minulý týždeň došlo k náhlej zmene očakávaní hospodárskeho rastu na celom svete, pretože vírus sa rýchlo rozšíril do Európy. V dôsledku toho majú aj najaktuálnejšie ekonomické údaje teraz nízku výpovednú hodnotu a predchádzajúce makroekonomické predpovede budú irelevantné. Väčšina prognostikov, vrátane nás, znížila svoje predpovede rastu HDP. ECB urobí to isté,“ uviedol v utorok hlavný ekonóm Capital Economics Andrew Kenningham. "Očakávame, že ECB zníži svoju prognózu rastu HDP v eurozóne v roku 2020 z 1,1 % na približne 0,8 %, pričom prognózy pre Nemecko a Taliansko sa pravdepodobne znížia ešte výraznejšie. Prognózy na rok 2021 sa môžu tiež znížiť,“ dodal.

Capital Economics v roku 2020 predpovedali pomalý rast v eurozóne, svoj výhľad ešte viac znížili."Ešte pred zasiahnutím koronavírusu sme v eurozóne očakávali tento rok rast HDP iba ​​0,7 %. Toto sme už upravili na 0,5 %.“