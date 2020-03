Hotely majú obavy z poklesu služobných ciest pre koronavírus

dnes 12:16 -

Epidémia koronavírusu vyvolala obavy hotelov z poklesu služobných ciest. Len v USA sa podľa výskumnej firmy Phocuswright očakávalo, že rezervácie ubytovania v hoteloch pre služobné cesty v tomto roku dosiahnu úroveň 46,8 mld. USD. Avšak napríklad v týždni do 22. februára sa obsadenosť hotelov v San Franciscu zmenšila o 11 percent, uviedla spoločnosť STR pôsobiaca v oblasti hotelových dát.

Veľké firmy sa pritom snažia chrániť zdravie zamestnancov zákazom služobných ciest. Internetový predajca Amazon odporučil zamestnancom odložiť menej dôležité cesty po USA a do zahraničia. Potravinársky gigant Nestlé odporučil zamestnancom obmedziť vnútroštátne cesty a necestovať do zahraničia do 15. marca. Francúzsky výrobca kozmetiky L’Oréal vydal podobný zákaz do 31. marca. Automobilky Ford a Fiat Chrysler rozhodli, že zamestnanci môžu použiť leteckú dopravu iba so súhlasom manažmentu. Európska centrálna banka (ECB) oznámila, že obmedzuje menej dôležité cestovanie členov jej vedenia a zamestnancov do 20. apríla. ECB tiež odkladá alebo ruší konferencie, ale tlačových konferencií po pravidelných zasadaniach banky sa to netýka a najbližšia sa 12. marca uskutoční.