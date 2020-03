Koronavírus zasahuje do príjmov viac než 60 % japonských firiem

dnes 11:16 -

Vyše 60 % japonských podnikov uviedlo, že epidémia nového typu koronavírusu zasahuje do ich príjmov. Ukázal to prieskum súkromného ekonomického inštitútu Teikoku Databank, čo ešte zvýšilo obavy, že epidémia by mohla stlačiť tretiu najväčšiu ekonomiku sveta do recesie.

"Vírus postupne zasahuje viac a viac priemyselných odvetví," uviedol inštitút s tým, že ekonomika bude pravdepodobne pokračovať v postupnom oslabovaní rastu, keďže na ňu okrem vírusu pôsobia aj ďalšie rizikové faktory.

V prieskume uskutočnenom od 14. do 29. februára celkovo 63,4 % z anketovaných firiem uviedlo, že vírus sa odrazil, prípadne odrazí na ich príjmoch. Približne 30 % uviedlo, že vplyv vírusu už na výsledkoch pocítili, ďalších viac než 33 % tvrdí, že dôsledky vírusu pocítia v najbližšej budúcnosti.

Počet nakazených sa v Japonsku zvýšil v stredu už na 1000. Medzi najpoškodenejšie spoločnosti patria aerolínie. Najväčšia letecká spoločnosť ANA Holdings aj jej konkurent Japan Airlines uviedli, že pre nedostatočný dopyt zrušia v období od 6. do 12. marca niekoľko vnútroštátnych letov.