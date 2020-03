Južná Afrika klesla koncom roka 2019 do recesie, tretí raz od pádu apartheidu

dnes 14:46 -

Ekonomika Južnej Afriky zaznamenala v posledných troch mesiacoch minulého roka prepad do recesie. Uviedol to v utorok juhoafrický štatistický úrad, na ktorý sa odvolala agentúra AFP. Priemyselne najvyspelejšia ekonomika v Afrike tak skĺzla do recesie už tretí raz od zrušenia apartheidu v roku 1994.

Hrubý domáci produkt (HDP) Južnej Afriky klesol vo 4. kvartáli minulého roka medzikvartálne o 1,4 %. To znamená prehĺbenie poklesu, keď v 3. štvrťroku pokles dosiahol 0,8 %. Takýto vývoj znamená technickú recesiu, ktorá je definovaná dvomi kvartálmi poklesu HDP po sebe. Predtým skĺzla juhoafrická ekonomika do recesie na prelome rokov 2008/2009 a potom ešte raz v roku 2018.

Pod výrazné zhoršenie ekonomickej situácie v závere roka sa podpísal fakt, že z 10 ekonomických sektorov až sedem zaznamenalo pokles. Problémy mal najmä agrosektor, ktorý ovplyvnili na jednej strane v niektorých oblastiach záplavy a na druhej v ďalších oblastiach sucho. Nepriaznivé výsledky však vykázali aj doprava, stavebníctvo, ťažobný sektor a energetika.

Recesia v závere roka zároveň viedla k tomu, že za celý rok 2019 dosiahla juhoafrická ekonomika iba 0,2-percentný rast. To je najslabšie celoročné tempo rastu od finančnej krízy v roku 2009.