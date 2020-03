Spoločnosť PPGemer AV chce investovať do skladových priestorov takmer 13 mil. eur

dnes 14:01 -

BANSKÁ BYSTRICA 3. marca (SITA) – Nevyužívaný areál bývalej strojárskej výroby v Rimavskej Sobote plánuje spoločnosť PPGemer AV, s.r.o. v Rimavskej Sobote rozšíriť o skladové priestory. Plánujú investovať zhruba 12,7 mil. eur. Podľa zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), investor chce rozšíriť existujúcu výrobnú halu o skladovacie priestory. Navrhovaná zastavaná plocha je 8 765 metrov štvorcových. Realizáciu zámeru predpokladá po vydaní príslušných povolení, pričom výstavba by sa mala skončiť do 15 mesiacov od vydania stavebného povolenia.

Priestory navrhované na rozšírenie nebudú podľa zámeru vykurované a nebudú napojené na plyn, vodovod a ani splaškovú kanalizáciu. Súčasťou predkladaného zámeru je aj vybudovanie nových parkovacích plôch v celkovom počte 157 stojísk pre osobné automobily. „Počas prevádzky navrhovaného zámeru sa predpokladá s vytvorením stálych a sezónnych pracovných miest podľa charakteru výroby v areáli,“ uvádza firma v zámere. Investor plánuje aj obnovu existujúcej sociálno-administratívnej budovy, ktorá však nie je predmetom zámeru a bude riešená samostatným projektom.

Spoločnosť PPGemer AV s.r.o. založil v decembri 2018 jediný spoločník PPGemer a.s. so základným imaním 5 000 eur, pričom medzi jej hlavné činnosti patrí prenájom nehnuteľností a hnuteľných vecí. Bratislavské sídlo obidvoch spoločností je rovnaké, pričom história PPGemer siaha až do roku 1995.