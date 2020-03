Zväz cestovného ruchu SR navrhuje zriadiť ministerstvo pre turizmus

dnes 13:46 -

Zväz cestovného ruchu SR (ZCR) naďalej žiada zriadiť nové ministerstvo pre turizmus. Prezident ZCR Marek Harbuľák na stretnutí s médiami v utorok informoval, že je to potrebné zvážiť, pretože samostatné ministerstvo so zameraním na cestovný ruch by mohlo mať ešte väčší prínos pre rozvoj v tomto sektore. Viceprezident zväzu Ján Svoboda sa zas vyslovil za opätovné založenie samostatnej organizácie na propagáciu Slovenska a jeho regiónov v zahraničí, ktorá by podľa neho mohla túto činnosť zabezpečovať účinnejšie a efektívnejšie.

Zástupcovia cestovného ruchu po valnom zhromaždení zväzu zároveň predstavili svoje priority pre konkurencieschopný a udržateľný cestovný ruch na roky 2020 až 2024, ktoré by mali byť podnetom pre novú vládu, ktorá vznikne po parlamentných voľbách.

