Doma dobre: Koronavírus mení plány na dovolenku

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:27 -

„Ak sa to predĺži, hovoríme o vplyve na Veľkonočné sviatky, prípadne letné prázdniny. Zostať doma by znamenalo veľký dopad na odvetvie,“ uviedol Ian Harnett z Absolute Strategy. Údaje o cestovaní od spoločnosti ForwardKeys ukazujú, že medzinárodné lety rezervované zo Spojených štátov a Veľkej Británie klesli medziročne o takmer 20 % počas päťtýždňového obdobia končiaceho sa 23. februára.

„Bude to znamenať odloženie cestovania, ľudia si vyberú iný cieľ, ak budú vôbec niekam cestovať. Čím dlhšie bude kríza trvať, tým je pravdepodobnejšie, že ľudia zostanú doma," povedal Olivier Ponti z ForwardKeys pre televíziu CNBC. „Keď dôjde k rozsiahlej kríze, často sa stáva, že domáci cestovný ruch dostáva prednosť a ľudia si vyberú výlety na kratšie vzdialenosti, zostávajú v prostredí, ktoré lepšie poznajú.“

Letecké spoločnosti už varovali, že prepuknutie bude mať vplyv na ich zisky, pričom podľa februárového odhadu Medzinárodnej asociácie pre leteckú dopravu si kríza vyžiada v roku 2020 viac ako 29 miliárd dolárov.



„Väčšina spotrebiteľov - najmä zo západného sveta - kladie veľký dôraz na sviatky a nevzdá sa ich len tak ľahko. Ale ak bude mať vírus stále rovnaký vplyv aj na konci apríla, môže sa situácia rýchlo zmeniť, pretože spotrebitelia považujú riziko pre svoje zdravie za väčšie, ako potrebu dovolenky,“ uviedol Ralph Hollister, analytik cestovného ruchu z GlobalData.

Desať percent európskeho HDP tvorí podľa Európskej komisie cestovný ruch a na neho viazané odvetvia. V niektorých členských štátoch EÚ vrátane Španielska a Talianska až 14 %. „Cestovný ruch v rámci Európy je najdôležitejším faktorom, pokiaľ ide o výdavky,“ uviedol šéf Komisie Eduardo Santander. „A Taliansko je ikonickým cieľovým trhom pre európsky a čínsky cestovný ruch.“ Dodal, že na európsky cestovný ruch je viazaných 30 miliónov pracovných miest, čo z neho robí „nevyhnutnosť“ pre regionálnu ekonomiku. „Dopad koronavírusu na európsky cestovný ruch bude obrovský - hovoríme o veľkých stratách. Snažíme sa ľudí presvedčiť, aby nezrušili, ale len odložili svoje cesty."





David Goodger, generálny riaditeľ Tourism Economics je optimista. Verí, že vírus nebude mať dopad na vrcholovú letnú sezónu. „Momentálne nevidím žiadny významný vplyv na letné cestovanie. Ak sa vírus bude v nasledujúcich týždňoch alebo mesiacoch naďalej šíriť aj na iné miesta, môže to mať nejaký dopad,“ uviedol. „Dopyt po cestovaní sa vráti pomerne rýchlo, to platí najmä pre cesty na krátke vzdialenosti, ktoré tvoria značnú časť európskeho sektora."

Prípady koronavírusu potvrdili v niekoľkých turistických centrách v celej Európe vrátane Nemecka, Škandinávie a Kanárskych ostrovov. Taliansko však bolo zasiahnuté obzvlášť tvrdo. V pondelok bolo v krajine potvrdených viac ako 1600 prípadov vírusu, zomrelo 34 ľudí. To bude mať podľa Lorenza Codogna, hlavného ekonóma spoločnosti LC Macro Advisors, „obrovský vplyv“ na ekonomiku krajiny. Codogno, ktorý tento rok v Taliansku očakával recesiu bez ohľadu na koronavírus, dodal, že ohnisko zvyšuje jej pravdepodobnosť.







Ubúdajúci počet zahraničných návštevníkov malo výrazný vplyv aj na Francúzsko. Podľa ministerstva zahraničia krajiny predstavuje cestovný ruch 8 % francúzskeho HDP. Údaje Oxford Economics ukazujú, že Francúzsko bolo minulý rok desiatym najnavštevovanejším štátom na svete, krajinu vlani navštívilo 2,1 milióna čínskych turistov. Francúzsky minister financií Bruno Le Maire na samite G-20 v Rijáde minulý týždeň uviedol, že Francúzsko zaznamenalo od začiatku prepuknutia koronavírusu pokles cestovného ruchu o 30 až 40 %, pričom dodal, že to nebudú konečné čísla pre rok 2020. „Rezervácia letov z Číny do Paríža klesla medziročne o 80 % na február, marec a apríl, pretože ľudia v Číne už necestujú. Koronavírus bude mať dopad na širšiu ekonomiku, pretože čínski turisti míňajú u nás veľa, keď prídu," dodal Christophe Decloux, generálny riaditeľ turistického združenia Parížskeho regiónu s tým, že čínski turisti sú piatym najväčším zdrojom pre cestovný ruch hlavného mesta.