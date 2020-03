D. Trump tlačí na Fed, aby znížil úrokové sadzby

dnes 17:16 -

Americký prezident Donald Trump zvýšil tlak na centrálnu banku (Fed), aby znížila úrokové sadzby. Na Twitteri v pondelok napísal, že Fed zaostáva za ostatnými centrálnymi bankami, a opäť kritizoval šéfa Fedu Jeroma Powella.

"Jay Powell a Federálny rezervný systém sú ako obvykle pomalí. Nemecko a ďalší pumpujú peniaze do svojich ekonomík. Iné centrálne banky sú oveľa agresívnejšie," uviedol Trump. "USA by mali mať z mnohých dôvodov najnižšie sadzby. Nemáme a vystavujeme sa konkurenčnej nevýhode. Mali by sme viesť, nie nasledovať," dodal.

Trump sa podobne ako v minulosti snaží tlačiť na Fed, aby uvoľnil menovú politiku, aj keď často tvrdí, že rešpektuje nezávislosť centrálnej banky.

Trhy vo všeobecnosti očakávajú, že Fed na najbližšom zasadnutí menového výboru (FOMC), ktoré sa bude konať 17. až 18. marca, uvoľní menovú politiku. Obchodníci predpokladajú, že Fed v marci zníži svoju kľúčovú sadzbu o 50 bázických bodov. Do konca roka sa potom počíta so znížením o ďalších 50 bodov. Dôvodom sú negatívne vplyvy epidémie koronavírusu na ekonomiku.