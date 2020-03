Dovoz ruského plynu sa vo februári zvýšil na viac ako 100 miliónov m3 denne

dnes 13:31 -

Zatiaľ čo v januári na Slovensko prúdilo od necelých osem miliónov m3 až po 80 mil. m3 plynu, v druhej polovici februára sa dovoz ruského plynu cez Veľké Kapušany ustálil na úrovni viac ako 100 miliónov m3 denne. Stále je to však približne polovica z minuloročného maxima, keď v júli zaznamenal Eustream dodávky plynu v dennom objeme cez 210 miliónov m3.



Slabší začiatok roka v preprave plynu je podľa výkonného riaditeľa Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richarda Kvasňovského dôsledok neistoty okolo uzatvorenia zmluvy o preprave plynu medzi Ruskom a Ukrajinou. "Prvé dni bol trh vyslovene opatrný a čakal, ako to bude fungovať. Bol tam určitý zlom súvisiaci s koncom a začiatkom roka. Preto aj tie prvotné objemy a prvotné dni boli opatrné a plyn prúdil cez Slovensko paradoxne viac z opačnej strany ako obvykle," povedal Kvasňovský.



Práve reverzný prúd plynu zo Slovenska na Ukrajinu sa vo februári oproti začiatku januára zdvojnásobil. Podľa Kvasňovského je jednou z príčin aktuálna cena plynu. "Je veľký nepomer medzi cenami dlhodobých kontraktov a aktuálnych spotových cien plynu," upozornil Kvasňovský. Súčasná cena plynu je pre relatívne plné zásobníky a mierne teploty na úrovni letných mesiacov, keď je dopyt a spotreba oveľa nižšia. Ďalším dôvodom, prečo Ukrajina odoberá zo Slovenska väčšie objemy plynu, môže byť snaha našich východných susedov diverzifikovať zdroje plynu a čiastočne sa zbaviť závislosti od Ruska.



Aby sa možná kapacita prepravy plynu na Ukrajinu zvýšila, spustili spoločnosti Gas TSO of Ukraine a Eustream od 1. marca aj virtuálny reverzný tok plynu na prepojovacom bode Veľké Kapušany. Reverzný tok zo Slovenska na Ukrajinu bol posilnený o desať miliónov metrov kubických plynu denne nad rámec prepravných kapacít na prepojovacom bode Budince.