Firma OVB Allfinanz Slovensko zvýšila vlani tržby aj celkovú ziskovosť

Spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko sa v minulom roku v rámci hospodárenia darilo. Celkový zisk zvýšila o 4 % na 3,044 mil. eur a tržby jej narástli o 9 % na 41,04 mil. eur. "Výrazný nárast tržieb OVB v roku 2019 možno jednoznačne pripísať konzekventnému prístupu založenému na servise klientov a allfinanz prístupe, ktorý pokrýva nielen tvorbu majetku, ale aj jeho zabezpečenie, a to súbežne so zabezpečením zdravia a života a investovaním," uviedol pre agentúru SITA finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Firma OVB má zároveň podľa Búlika prepracovaný systém práce s finančným plánom klienta so silnou IT podporou. "To nám umožňuje rýchlo reagovať na legislatívne zmeny či príchod produktov, ktoré sú výhodnejšie pre klienta. Vďaka CRM systému (riadenie vzťahov so zákazníkmi, pozn. red.) dokážeme klientom adresne ponúknuť úpravu zmlúv či zmenu produktov, ktoré im prinášajú vyššiu ochranu pri porovnateľnej cene," skonštatoval Búlik. Časť rastu možno podľa Búlika pripísať aj investovaniu. V oblasti investovania OVB spolupracuje s viacerými správcami aktív a tento segment v jej portfóliu výrazne rastie.

Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko vznikla zápisom do Obchodného registra SR v novembri 1993. Poskytuje služby finančného sprostredkovania. Firma OVB má korene v Nemecku, kde jej materská spoločnosť vznikla v roku 1970.