Európsky cestovný ruch stráca pre koronavírus mesačne zhruba 1 mld. eur

dnes 11:16 -

Európsky cestovný ruch stráca mesačne približne jednu miliardu eur pre výrazný úbytok čínskych turistov v dôsledku epidémie koronavírusu. Uviedol to v pondelok eurokomisár pre jednotný trh Thierry Breton.

„Čínski turisti neprichádzajú do Európy od januára. Znamená to stratu dvoch miliónov (hotelových) nocí. To je jedna miliarda eur mesačne od januára,“ povedal Breton pre televíziu BFM.

Európske odvetvie cestovného ruchu v uplynulých dvoch desaťročiach veľmi profitovalo z hospodárskeho rastu Číny.

Situáciu v Európe ešte komplikujú nové ohniská nákazy. Najhoršia situácia je aktuálne na severe Talianska. Úrady v jedenástich mestách a dedinách v regiónoch Benátsko a Lombardsko vyhlásili karanténu a zaznamenaný bol už aj pokles cestovného ruchu.

Vlády v Európe, ale aj na Blízkom východe a v Amerike zakázali veľké zhromaždenia a zaviedli prísnejších cestovné reštrikcie v reakcii na šírenie koronavírusu vo svete.