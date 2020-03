Obmedzený arzenál ECB: 5 nástrojov na skrotenie krízy

Zdroj: BloombergCNBC,TASR

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj vyzvala vlády, aby podnikli "rýchle a dôrazné" kroky v oblasti zdravotníctva a ekonomiky, vrátane opatrení v rámci menovej a fiškálnej politiky s cieľom obnoviť dôveru. Sama však uznala, že hospodárska politika nemôže okamžite zmierniť vplyv zastavenia aktivity podnikov v dôsledku šírenia vírusu.



Člen Rady guvernérov ECB Francois Villeroy de Galhau, uviedol, že menová politika ECB je už teraz dostatočne akomodatívna. "Ak budú potrebné ďalšie kroky a budeme presvedčení o ich efektívnosti, môžeme urobiť ešte viac, v takej situácii však zatiaľ nie sme," povedal guvernér francúzskej centrálnej banky, podľa ktorého znášajú najväčšie ekonomické dôsledky šírenia koronavírusu firmy.



Villeroy de Galhau varoval pred panikou, podľa neho hrozí, že obavy z koronavírusu môžu mať vážnejšie dôsledky než samotný vírus. Tvorcovia politík ECB vo Frankfurte budú presviedčať vlády, ako tú nemeckú, aby ekonomický rast posilňovali samy. Ale čo ak vírus prerastie do globálnej pandémie a recesia, ktorá sa zatiaľ držala iba v spracovateľskom priemysle, sa rozšíri do celej ekonomiky? Aké možnosti Lagardeovej a jej kolegom zostávajú?

Fiškálne výdavky

Bankári z ECB by mohli vyzvať vládu v Berlíne a v ďalších 19 krajinách k fiškálnym výdavkom, ak si to môžu dovoliť. Argumentovať by mohli tým, že daňové úľavy a verejné investície bývajú v podpore spotreby a kompenzáciu slabého vývozu účinnejšie ako menová politika. Avšak predchádzajúce výzvy na koordináciu výdavkov doteraz zostali bez ozveny.

Slová útechy

Tvorcovia politík sa môžu zozačiatku uchýliť k slovám útechy, aby vyvolali pocit dôvery. ECB sľúbi, že prispôsobí svoje aktivity konkrétnemu problému, ktorý sa objaví. Už v roku 2014, rok predtým, ako začala s kvantitatívnym uvoľňovaním, predniesla svoj plán pre nepredvídané udalosti. K taktike patrí aj uistenie firiem a investorov, že bankári sú plne venujú problémom, čím si kúpia čas, aby zistili, či existujú skutočné krízové ​​poklesy.





Ďalšie zníženie sadzieb

ECB trvá na tom, že v prípade potreby by mohla ešte viac znížiť úrokovú sadzbu na depozitá. Hlavný ekonóm Philip Lane v tom nevidí žiadne prekážky, napriek viac ako piatim rokom záporných nákladov na pôžičky. Ekonómovia z Rabobank sa domnievajú, že keď ECB v septembri znížila sadzbu na -0,5 % a vylúčila niektorá depozitá, implicitne tak vytvorila priestor pre ďalšie znižovanie. Finančné trhy vsádzajú na ďalšie zníženie v roku 2021. V skutočnosti s tým ale tvorcovia politík príliš neponáhľajú. Ďalšie znižovanie by mohlo pobúriť šetrných Nemcov s Holanďanmi, čo by bola len voda na mlyn populistickým stranám.

Ešte uvoľnenejšie QE

Hoci turbo kvantitatívne uvoľňovanie môže byť menej politicky toxické, ide stále o kontroverznú tému, najmä medzi puristami menovej politiky, ako je prezident Bundesbanky Jens Weidmann. Aktuálny program s mesačným tempom 20 miliárd eur je naplánovaný do roku 2021, oficiálny dátum ukončenia ale nemá. Zvyšovanie mesačných nákupov alebo dlhšia perióda trvania by mohla porušiť pravidlo (ktorého cieľom je zabrániť menovému financovaniu), že ECB nemôže kupovať viac ako tretinu vládnych dlhopisov. Ako bankári upravia QE, bude v konečnom dôsledku závisieť od typu dopadu. Napríklad nárast výnosov štátnych dlhopisov, odrážajúci pochybnosti o schopnosti vlád zadržať krízu, by ich mohol nútiť k ďalším nákupom štátnych dlhopisov. Pokiaľ bude problémom financovanie firiem, jednou z možností je kupovať viac firemných dlhopisov. ECB by dokonca mohla uvažovať o nových aktívach, ako sú bankové dlhopisy, alebo by sa mohla riadiť scenárom japonskej centrálnej banky a začať kupovať akcie.

Pasca likvidity

Menej kontroverzným nástrojom by bolo jednoducho zaplaviť finančný systém peniazmi, ktoré by zabránili napätiu vo financovaní. Ale v systéme je už teraz prebytok likvidity približne 1,7 biliónov eur a banky už môžu z ECB krátkodobo čerpať neobmedzenú hotovosť - dopyt po likvidite tak možno bude malá. Rada guvernérov by mohla ako alternatívu zvýhodniť svoje termínované úvery, predĺžiť splatnosť zo súčasných troch rokov, alebo ponúkať viac operácií po marci 2021, kedy je naplánované posledné tzv. TLTRO. Ak bude zasiahnutý prístup bánk k ostatným menám mimo euro, mohla by ECB tiež oprášiť swapy s centrálnymi bankami, vrátane tej britskej, švajčiarskej, americkej a čínskej.