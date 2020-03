Tajomstvo zodpovedného kapitalizmu

Zdroj: theconversation

Foto:getty images

dnes 0:54 -

Dark Waters je film v hlavnej úlohe s Markom Ruffalom a Anne Hathawayovou. Hovorí o škandále s toxickými únikmi, za ktorý americký gigant DuPont zaplatil 671 miliónov USD a urovnal tým v roku 2017 viac ako 3 500 súdnych sporov.

Fabrika firmy DuPont v Západnej Virgínii kontaminovala vodu kyselinou perfluóroktánovou (PFOA), známou tiež ako C-8, ktorá sa používa na výrobu výrobkov, ako je teflón. DuPont používal C-8 od 50-tych rokov 20. storočia. Od začiatku osemdesiatych rokov sa vedelo, že chemikália je pre človeka toxická, ale až v roku 2006 sa rozhodlo o postupnom ukončení jej používania. Aj keď spoločnosť naďalej popiera protiprávne konanie, ide o jeden z klasických prípadov, v ktorých sa vedúci firiem rozhodli podniknúť kroky proti ujme na zdraví až dlho potom, ako sa na riziká upozornilo.

Spoločnosť DuPont začala používať C-8 pri výrobe teflónu v továrni v Parkersburgu v roku 1951. V roku 1954 zamestnanci DuPont poznamenali, že táto chemikália bude pravdepodobne toxická. Spoločnosť potvrdila toxicitu pre zvieratá v roku 1961 a potom pre ľudí v roku 1982. Vzorky z rieky Ohio v roku 1984 preukázali hladinu toxicity osemkrát vyššiu ako je obvyklé, zamorené zostali aj zásobárne pitnej vody pre obyvateľstvo. V roku 1989 bolo mnohým zamestnancom DuPontu diagnostikovaná rakovina a leukémia.





Zatiaľ čo tieto udalosti boli podrobne opísané v interných podnikových dokumentoch, médiá informovali o toxických únikoch až v roku 2000. V roku 2001 bola v mene obyvateľov Parkersburgu podaná hromadná žaloba. Dňa 13. februára 2017 spoločnosť DuPont súhlasila s vyplatením 671 miliónov USD na vyriešenie prípadu. To bolo hlboko pod odhadmi Wall Street na úrovni jednej miliardy USD, takže cena akcií spoločnosti DuPont sa v ten deň posilnila o 1 % a o ďalšie dva týždne o 4 %.





Ceny akcií firiem môžu klesnúť, keď sa objavia správy o nejakom priestupku alebo zlyhaní, tieto straty sa ale často v krátkom čase kompenzujú. Práve očakávaný obmedzený účinok na cenu akcií je jedným z dôvodov, prečo sa spoločnosti môžu správať nezodpovedne aj potom, čo sa veci prevalili. Ďalším dôvodom, ako je zdokumentované v tejto nedávnej štúdii, je, že dobré meno spoločnosti často chyby nepoškvrnia. Závisí to od toho, kde k protiprávnemu konaniu dochádza. Zainteresované strany spoločností, ako sú zákazníci, dodávatelia a investori, sa najviac zaujímajú o to, čo sa deje na ich vlastnom dvore. Viac emócií a empatie prejavujú voči niekomu v ich domovskej krajine. Takéto udalosti s väčšou pravdepodobnosťou zostanú v kolektívnej pamäti a na povrch opäť vyplývajú, ak ich niekto pripomenie. Označuje sa to ako „skreslenie vzdialenosti“.





To je možno dôvod, prečo sa incidentu DuPont venoval Hollywood dávno po tom, čo sa škandál prevalil. Pravdepodobne tieto filmové štúdiá nikdy nenakrútia film, napríklad o zneužívaní detskej práce spoločnosťami ako sú Nike a Nestlé v továrňach svojich dodávateľov v rozvojových krajinách. Ani o tom, ako ropa z plošiny Jebel al-Zayt znečistila pobrežie Egypta.

Spoločnosti Nike a Nestlé sa zaviazali, že nedopustia zneužívanie v svojich dodávateľských reťazcoch potom, čo to vyšlo najavo, ale tieto prípady pripomínajú, že trestné činy sa netýkajú len každodenných operácií, ale často sú spojené s outsourcingom, strategickými spojeniami, fúziami a akvizíciami. Spoločnosti napríklad často uzatvárajú subdodávateľské zmluvy v právne menej prísnych častiach sveta, už sa vyskytlo veľa prípadov, v ktorých sa dokázali dovolávať nevedomosti o zneužívaní v rámci svojho dodávateľského reťazca. Tu nepochybne ťažia zo skreslenia vzdialenosti.

Poznáme riešenie? Ako sa zdôraznilo v tohtoročných diskusiách na Svetovom hospodárskom fóre, je pravdepodobnejšie, že spoločnosti budú konať čo najlepšie vo verejnom záujme, ak budú úzko spolupracovať so zúčastnenými stranami. DuPont by sa možno mohol vyhnúť dlhoročnému škandálu, ak by napríklad zdieľal všetky informácie o znečistení C-8 so svojimi zamestnancami a komunitou v okolí fabriky oveľa skôr.

Aj výskum Maurizia Zolla z Imperial College v Londýne naznačuje, že ak spoločnosť spolupracuje so zamestnancami, dodávateľmi, zákazníkmi a miestnymi komunitami, jej prevzatie inou má tendenciu uspieť. Príkladom môže byť Unilever, ktorej firemná stratégia je postavená na vízii, že „šírenie dobra z nás robí lepších podnikateľov“. Táto ambícia sa odráža v typoch spoločností, ktoré Unilever získava a ako ich pod seba integruje. Keď v roku 2001 Unilever kúpil výrobcu zmrzliny Ben & Jerry's za 326 miliónov USD, bola si dobre vedomá, že Ben & Jerry's venovala na charitu 7,5 % zo zisku pred zdanením. Po prevzatí Unileverom v charite pokračovala. Zároveň odsúhlasila dvojročnú politiku bez prepúšťania a zriadila poradnú radu, ktorá by dohliadala na správu sociálnych hodnôt a integritu počas integrácie.

Tajomstvom zodpovedného kapitalizmu je vytvorenie realistických dlhodobých cieľov, ktoré budú podporovať aktivity, ktoré sú vzájomne prospešné pre spoločnosť a jej zúčastnené strany. To bude znamenať, že spoločnosť nebude považovať zodpovednosť za niečo nerentabilné, ale za niečo, čo sa od nej očakáva. Z dlhodobého hľadiska to bude podporovať jej ziskovosť.