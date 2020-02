Hospodárstvo USA sa podľa Fed-u zlepšilo, ale novou hrozbou je koronavírus

dnes 14:16 -

Americký Federálny rezervný systém (Fed) je presvedčený, že riziká negatívneho vývoja ekonomiky krajiny sa zmenšujú, keďže sa zmiernilo napätie v obchodnej oblasti a zlepšila sa perspektíva globálnej ekonomiky. Predstavitelia Fed-u však poukázali na obavu, že vplyv epidémie nového vírusu v Číne predstavuje novú hrozbu. Vo svojej pravidelnej správe, ktorú zverejňuje dvakrát ročne, Fed nenaznačil nijaké skoré zmeny hlavnej úrokovej sadzby. Centrálna banka USA uviedla, že terajšiu úroveň úrokov považuje za "primeranú pre podporu udržateľnej expanzie ekonomickej aktivity".

Mnohí ekonómovia veria, že Fed ponechá úroky na nezmenenej úrovni celý tento rok, hoci časť analytikov si myslí, že stále existuje možnosť jednej alebo viacerých redukcií úrokov, ak také riziká, ako epidémia koronavírusu v Číne, budú znamenať hrozbu spomalenia rastu ekonomiky USA. Fed sa vyjadril, že spomaľovanie rastu globálnej ekonomiky, ktoré negatívne vplývalo na americký priemysel, sa zmierňuje. Správa centrálnej banky USA však varuje, že "nedávne vypuknutie epidémie koronavírusu ... by mohlo viesť k narušeniam v Číne, ktoré by sa rozšírili do zvyšku globálnej ekonomiky".