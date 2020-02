Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 9:01 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 6. týždni:Berlín 3. februára - Nemecko vlani opäť zaznamenalo najvyšší prebytok platobnej bilancie na svete, informoval v pondelok mníchovský ekonomický inštitút Ifo. Odhaduje, že prebytok bežného účtu platobnej bilancie, ktorý meria toky tovarov, služieb a investícií, v roku 2019 dosiahol 293 miliárd USD. Nemecký prebytok platobnej bilancie je tak štvrtý rok po sebe najvyšším na svete. Podľa výpočtov Ifo druhý najvyšší prebytok 194 miliárd USD malo vlani Japonsko.Hongkong 3. februára - Hongkong v pondelok potvrdil, že jeho ekonomika vlani upadla do recesie, keď zaznamenal prvý ročný pokles za desaťročie. Negatívny vplyv na ázijské finančné centrum mali často násilné protivládne demonštrácie a obchodná vojna medzi USA a Čínou. Hrubý domáci produkt (HDP) krajiny v poslednom štvrťroku 2019 medzikvartálne a na sezónne upravenej báze klesol o 0,4 % po znížení o 3 % v predchádzajúcich troch mesiacoch.Londýn/Brusel 3. februára - Európska únia a Británia sa už v prvých dňoch po vystúpení Britov z EÚ dostali do sporu. Britský premiér Boris Johnson trvá na tom, že Londýn sa nemusí zaviazať k plneniu noriem platných v EÚ, zatiaľ čo Brusel varoval zavedením ciel a kvót, ak sa tak nestane. Johnson chce dosiahnutie obchodnej dohody s Bruselom najneskôr do konca roka. Ako však povedali predstavitelia EÚ, čím viac sa Británia bude od únijných pravidiel vzďaľovať, tým bude mať horší prístup k trhu Európskej únie.

Londýn 4. februára - Británia zakáže predaj benzínových, naftových aj hybridných áut skôr, než pôvodne plánovala. Uviedol to v utorok britský premiér Boris Johnson. Zákaz týchto áut začne platiť už od roku 2035, zatiaľ čo pôvodne Británia tento zákaz plánovala od roku 2040. Británia sa zaviazala, že emisie skleníkových plynov zníži na nulu do roku 2050 a podľa Johnsona musí svoje aktivity na dosiahnutie tohto cieľa urýchliť.Peking 6. februára - Čína vo štvrtok vyhlásila, že po podpísaní prvej fázy obchodnej dohody, ktorá priniesla prímerie v jej obchodnom konflikte s USA, zníži o polovicu dodatočné clá na 1717 amerických produktov. Analytici odhadujú ich hodnotu na 75 miliárd USD. Zníženie ciel, ktoré boli zavedené 1. septembra 2019, nadobudne účinnosť 14. februára.Praha 6. februára - Česká národná banka (ČNB) prekvapivo sprísnila menovú politiku. To podporilo českú korunu, ktorá posilnila pod 25 CZK/EUR. Banková rada ČNB zvýšila 2-týždňovú kľúčovú repo sadzbu, od ktorej sa odvíja úročenie komerčných úverov, o 25 bázických bodov na 2,25 %. Lombardná sadzba a diskontná sadzba vzrastú takisto o 25 bodov na 3,25 % respektíve 1,25 %. Analytici sprísnenie menovej politiky neočakávali, počítali s tým, že sadzby sa nezmenia.Atény/Londýn 6. februára - Grécke dlhopisy sa vo štvrtok posilnili a výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov sa dostali na rekordné minimum. Dôvodom bolo podľa analytikov to, že Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM) umožnil Cypru skôr splatiť úver od Medzinárodného menového fondu (MMF). Výnosy 10-ročných gréckych dlhopisov na sekundárnom trhu padli o 4 bázické body na nové rekordné minimum 1,143 %.Washington 7. februára - Netradične teplé počasie v januári podporilo tvorbu pracovných miest v USA, ktorá bola podstatne vyššia, než očakávala Wall Street. Mimo poľnohospodárstva sa v januári vytvorilo 225.000 pracovných miest, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali len so 158.000.