Výnosy 10-ročných gréckych dlhopisov klesli na nové minimum 1,143 %

dnes 16:16 -

Výnosy 10-ročných gréckych dlhopisov na sekundárnom trhu padli o 4 bázické body na nové rekordné minimum 1,143 %.

ESM vo štvrtok dovolil Cypru splatiť drahý úver MMF v objeme 6,3 miliardy eur, takže krajina ho bude môcť nahradiť lacnejšími úvermi, keďže dnes si dokáže na trhu požičiavať lacnejšie. To ukazuje istú zhovievavosť voči krajinám, ktoré dostali finančnú pomoc z ESM, čo sa môže pretaviť do pozitívnejšej nálady voči Grécku, myslí si stratég Rabobank Matt Cairns.

Posilňovanie sa gréckych dlhopisov sa zrýchlilo na konci januára po tom, ako agentúra Fitch zvýšila rating krajiny o jeden stupeň na BB z BB-. Takisto zmenila výhľad ratingu na pozitívny zo stabilného.

Situácia v gréckej ekonomike pokračuje v zlepšovaní a zvyšujú sa šance, že Európska centrálna banka (ECB) začne v rámci svojho programu nákupu aktív nakupovať aj grécke dlhopisy, uviedla vo štvrtok šéfka ECB Christine Lagardová. ECB ich aktuálne nemôže nakupovať, keďže všetky veľké ratingové agentúry ich umiestňujú do špekulatívneho pásma.