Podiel Británie na nemeckom zahraničnom obchode výrazne klesol

dnes 16:46 -

Podiel Veľkej Británie na nemeckom exporte aj importe sa v priebehu brexitovej krízy výrazne znížil. Informoval o tom mníchovský inštitút Ifo. "Kým v roku 2015 na trh Veľkej Británie smerovalo 7,4 percenta nemeckého vývozu, v roku 2018 to bolo iba 6,2 percenta," uviedol Martin Braml, expert inštitútu Ifo na zahraničný obchod. "Podobný vývoj nastal aj v nemeckom importe, keďže podiel Veľkej Británie sa zmenšil zo 4,25 percenta na 3,75 percenta," dodal Braml.

Ak by sa percentuálny podiel Británie na nemeckom vývoze a dovoze udržal na úrovni roku 2015, vývoz Nemecka na britský trh by bol vyšší o 16,2 mld. eur a dovoz z Británie by bol väčší o 5,5 mld. eur. Ide iba o obchod s tovarmi, bez zahrnutia služieb. "Avšak zdá sa, že politická neistota sa zmenšuje a scenár brexitu bez dohody sa stáva menej pravdepodobný. Obchod by z toho mal v budúcnosti profitovať," poznamenal Braml.