Facebook rapídne klesá

dnes 21:00 -

Absolútna správa:

Akcie spoločnosti Facebook dnes klesli o 7,5% po tom, ako gigant sociálnych sietí zaznamenal najpomalší kvartálny rast od svojho debutu na trhu tým, že sa zvyšujú výdavky spoločnosti a Facebook varuje pred pokračujúcim stagnujúcim rastom aj naďalej. Táto skutočnosť prinútila analytikov Wall Street znížiť svoje cieľové ceny, pričom spoločnosť Pivotal Research znížila svoju cieľovú cenu o 30 až 215 dolárov. Významný analytik Michael Levine znížil svoj rating na „držať akciu“ a uviedol, že v prvom kvartály 2020 očakával pokles spoločnosti a lepšie výsledky by mali prísť v štvrtom kvartály. Akcie spoločnosti klesli na 206,56 USD pred uzatvorením trhu a predpokladá sa, že pôjde o najhorší deň od 3.júna, kedy akcie spoločnosti klesli o 9,3% a uzatvorili sa na 7,5%. MKM Partners však tvrdia, že negatívna kritika nie je dostatočná na to, aby zmenila postoj investorov, hoci by mali byť v blízkej budúcnosti opatrní.

Investori zarobili na:

Spoločnosti ServiceNow, Inc, ktorej akcie počas dnešného obchodného dňa vzrástli o +9,13% (výkonnosť v horizonte 5 rokov: +368,45%). Spoločnosť poskytuje softvéry na správu informačných technológií. Navrhuje a vyrába cloudové služby a platformu pre správu IT služieb. Akcie spoločnosti vzrástli po tom, ako sa analytici očakávajú silné a pozitívne výsledky za štvrtý kvartál v roku 2019

Makro analýza dňa:

Akcie na Taiwane dnes klesli o 5%, čo viedlo k odpredaju akcií v Ázii po tom, ako investori čelia obavám z rozšírenia koronavírusu. Čínske úrady dnes uviedli, že viac ako 7 700 ľudí sa stalo obeťou vírusu, pričom najmenej 170 zomrelo. Úradníci WHO vyjadrili znepokojenie nad šírením vírusu mimo Číny. Očakáva sa zasadnutie OSN, aby sa zvážilo, či sa má prepuknutie choroby vyhlásiť za globálnu núdzovú situáciu. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei -1,72%, Hang Seng -2,62%, CSI 300 -3,10%.

Európske akcie dnes klesli po tom, ako sa objavili obavy z hospodárskeho dopadu epidémie v Číne. Energetický index klesol o 2,2% a bol pod tlakom strát na londýnskych akciách Royal Dutch Shell kótovaných na burze po tom, ako kvartálne zisky spoločnosti neodhadli očakávania nižších cien ropy a plynu. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 -1,22 %, CAC 40 -1,40%, DAX -1,41 %.

Americká ekonomika zaznamenala najpomalší medziročný rast v rozmedzí 3 rokov v roku 2019, keď pokles podnikateľských investícií prehĺbil pri obchodnom napätí. 18-mesačná obchodná vojna medzi USA a Čínou v minulom roku vyvolala obavy z recesie. Aj keď sa ekonomický výhľad zlepšil podpísaním dohody s Pekingom v tomto mesiaci, ekonómovia nevidia povzbudenie pre hospodárstvo, keďže americké clá zostali v platnosti na 360 miliárd dolárov čínskeho dovozu. HDP USA sa v štvrtom kvartály zvýšil o 2,1%, čo zodpovedá tempu v treťom štvrťroku, keďže nižšie náklady na prijaté úvery podporili nákup nehnuteľností. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Dow Jones Index +0,43 %, S&P500 +0,13 %, NASDAQ +0,26%.

Peter Sumer, analytik spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.